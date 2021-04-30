Qualcomm нарастила квартальные продажи на 52% до 7,9 млрд долл.

30 апреля 2021 г., 16:18

Компания Qualcomm сообщила финансовые результаты прошедшего квартала.



Выручка производителя выросла на 52% до 7,9 млрд долл., а чистую прибыль удалось поднять почти в три раза - на 276%, до 1,8 млрд долл.



На долю продаж решений пришлось 6,3 млрд долл., лицензирование принесло дополнительно 1,6 млрд долл.



Рост спроса на смартфоны поднял выручку компании от процессоров для них до 4,07 млрд долл., на фоне показателя 2,65 млрд долл. год назад.



Компания также смога нарастить продажи решений для Интернета вещей в годовом сравнении на 71%, до 1,07 млрд долл., для сетевых систем — на 39% до 903 млн долл., чипов для автопрома — на 40% до 240 млн долл.



Руководство Qualcomm ожидает по итогам нынешнего квартала получить доход на уровне 7,1-7,9 млрд долл.

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