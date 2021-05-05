Доход lifecell в I квартале достиг 1889,2 млн грн

5 мая 2021 г., 15:45

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Оператор lifecell подвел бизнес-итоги за первый квартал 2021 года, сообщив о росте дохода на 20,2% и EBIDTA ― на 34,9% на годовой основе.

Заявлено, что в I кв. 2021 г. доход lifecell увеличился на 20,2% за год ― до 1889,2 млн грн по сравнению с 1580,1 млн грн в I кв. 2020 г. в основном благодаря росту абонентской базы и получению более высоких доходов от сервисов передачи данных. Это произошло несмотря на снижение доходов от роуминга в I кв. 2021 г. в результате пандемии.

Сообщается, что за I кв. 2021 г. показатель EBITDA вырос на 34,9% на годовой основе ― до 1076,8 млн грн по сравнению с 798,2 млн грн в I кв. 2020 г. В результате маржа EBITDA в I кв. 2020 г. выросла до 56,7%, если сравнивать с 50,5% в аналогичном периоде 2020 г. Это произошло благодаря значительному росту дохода, снижению эксплуатационных расходов и строгому контролю над общими затратами во время пандемии.

В I кв. 2021 г. капитальные инвестиции уменьшились на 9.9% — до 572,4 млн грн по сравнению с 635,3 млн грн в 1 кв. 2020 г.

Оператор lifecell зафиксировал чистую прибыль в размере 83,2 млн грн против чистого убытка 150,9 млн грн в 2020 г.

На годовой основе активная 3-месячная абонентская база в 1 кв. 2021 г. возросла на 6.7% ― до 8.0 млн (по сравнению с 7.5 млн в 1 кв. 2020 г.) главным образом благодаря качественному наполнению тарифных планов и фокусировании на удержании клиентов. Активная 3-месячная абонентская база 4.5G-пользователей выросла за год на 40% на годовой основе и достигла 66% от общего количества дата-пользователей по состоянию на конец I кв. 2021 г. Увеличение количества 4.5G-пользователей способствовало увеличению потребления дата-трафика. Среднее потребление данных на одного пользователя выросло на 31% на годовой основе благодаря 4.5G-пользователям, которые стали потреблять на 22% больше данных на годовой основе — 13 ГБ в месяц.

В отчетном периоде 3-месячный ARPU вырос на 13,2% за год и составил 78,7 грн по сравнению с прошлогодним показателем 69,5 грн в I кв. 2020 г. в основном благодаря увеличению потребления данных. В то же время показатель 12-месячного активного MoU вырос за год на 8,8% до 177,2 минут (162,8 минут в 1 кв. 2020 г.).

Отмечается, что оператор lifecell оставался лидером по показателю проникновения смартфонов в сети, который на конец I кв. 2021 г. достиг 82%.

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