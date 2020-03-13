В конце 2019 г. мировой рынок серверов показал уверенный рост

13 марта 2020 г., 16:55

Четвертый квартал прошлого года ознаменовался уверенным ростом серверного рынка в денежном и натуральном выражениях, сообщает IDC. Выручка увеличилась на 7,5% «YoY», до 25,4 млрд долл., а поставки вышли в плюс на 14,0%, преодолев отметку в 3,4 млн устройств.

Выручка в сегменте серверов начального уровня выросла на 12,1%, до 19,7 млрд долл. Средний ценовой диапазон сократился на 14,1%, до 3,3 млрд долл., а системы класса High-End отчитались улучшением прошлогоднего результата на 8,9%, до 2,4 млрд долл.

Спрос на серверы х86 привел к увеличению показателя в денежном рассмотрении на 6,3%, до 22,4 млрд долл., тогда как направление «non-x86» выросло на 17,7%, вплотную приблизившись к отметке в 3 млрд долл.

Канада, Латинская Америка и США показали описываемый двузначным числом рост, тогда как общая выручка в странах EMEA просела на 5,2% «YoY».

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