Samsung Galaxy М31 с батареей 6000 мАч, 6 ГБ/128 ГБ и квадро-камерой 64 Мп обойдется в 6999 грн

13 марта 2020 г., 16:25

По сообщению украинского представительства Samsung, стартовали продажи смартфона Galaxy M31. Примечательно, что эта модель, как и остальные смартфонов серии Galaxy M, можно купить исключительно онлайн.

Отмечается, что смартфон Samsung Galaxy M31 был предложен покупателям в период предзаказов по цене 6999 грн.

Среди преимуществ новинки отметим 6,4-дюймовый «безграничный» SAMOLED экран с поддержкой FullHD+, аккумулятор емкостью 6000 мАч (что призвано обеспечить до 28 часов непрерывного просмотра видео), 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти, а также квадро-камера с разрешением 64 Мп.

Заявлено, что Samsung оставляет цену 6999 грн и для следующей партии смартфона на период предзаказов.

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