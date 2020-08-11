В июле зафиксировано некоторое снижение активности шифровальщиков

11 августа 2020 г., 17:50

0

Tweet

В июле анализ данных статистики компании «Доктор Веб» показал снижение общего числа обнаруженных угроз на 6.41% по сравнению с июнем. При этом количество уникальных угроз увеличилось на 8.58%. Рекламные программы, загрузчики и установщики вредоносного ПО продолжают лидировать по общему количеству обнаруженных угроз. В почтовом трафике на первых позициях находится многомодульный банковский троян Trojan.SpyBot.699. Кроме того, пользователям по-прежнему угрожают программы, использующие уязвимости документов Microsoft Office, а также различные модификации вредоносных HTML-документов, распространяемых в виде вложений и перенаправляющих пользователей на фишинговые сайты.

В июле статистика вновь зафиксировала снижение числа обращений пользователей за расшифровкой файлов – на 16.34% по сравнению с июнем. Самым распространенным энкодером остается Trojan.Encoder.26996, на долю которого пришлось 23.51% всех инцидентов.

Угрозы июля 2020 г., по данным сервиса статистики «Доктор Веб»:

Trojan.LoadMoney.4020 – семейство программ-установщиков, вместе с требуемыми приложениями инсталлирующих на компьютеры жертв всевозможные дополнительные компоненты. Некоторые модификации трояна могут собирать и передавать злоумышленникам различную информацию об атакованном компьютере;

Adware.Downware.19741 – рекламное ПО, часто выступающее в роли промежуточного установщика пиратских программ;

Adware.Elemental.17 – семейство рекламных программ, попадающих на устройства путем подмены ссылок на файлообменных сервисах. Вместо ожидаемых файлов жертвы получают эти приложения, которые показывают рекламу, а также инсталлируют ненужное ПО;

Adware.Softobase.15 – программа-установщик, распространяющая устаревшее программное обеспечение. Меняет настройки браузера;

Trojan.BPlug.3845 – вредоносное расширение для браузера, предназначенное для осуществления веб-инжектов в просматриваемые пользователями интернет-страницы и блокировки сторонней рекламы.

Рейтинг вредоносных программ в почтовом трафике.

Trojan.SpyBot.699 – многомодульный банковский троян. Позволяет киберпреступникам загружать и запускать на зараженном устройстве различные приложения и исполнять произвольный код;

Exploit.CVE-2012-0158 – измененный документ Microsoft Office Word, использующий уязвимость CVE-2012-0158 для выполнения вредоносного кода;

W97M.DownLoader.2938 – семейство троянов-загрузчиков, использующих в работе уязвимости документов Microsoft Office. Предназначены для загрузки на атакуемый компьютер других вредоносных программ;

HTML.Redirector.32, HTML.Redirector.38 – вредоносные HTML-документы, как правило маскирующиеся под безобидные вложения к информационным письмам. При открытии перенаправляют пользователей на фишинговые сайты или загружают полезную нагрузку на заражаемые устройства.

По сравнению с июнем в июле в антивирусную лабораторию «Доктор Веб» поступило на 16.34% меньше запросов на расшифровку файлов от пользователей, пострадавших от шифровальщиков. При этом наиболее активными были: Trojan.Encoder.26996 – 23.51%, Trojan.Encoder.567 – 7.93%, Trojan.Encoder.29750 – 7.37%, Trojan.Encoder.11464 – 2.55%, Trojan.Encoder.30356 – 2.55%.

В течение июля в базу нерекомендуемых и вредоносных сайтов было добавлено 198467 интернет-адресов, что на 61.78% больше, чем в июне.

В июле общее количество угроз, обнаруженных на Android-устройствах пользователей, снизилось на 6.7%. Часть новых вредоносных программ, выявленных за прошедший месяц, вновь распространялась через каталог Google Play. Среди них оказались рекламные трояны, получившие имена Android.HiddenAds.2190 и Android.HiddenAds.2193. Они показывали пользователям надоедливые баннеры и мешали работе с устройствами. Другими угрозами стали многофункциональный троян Android.Joker.279, а также банкер Android.Banker.3259. Обе программы маскировались под приложения для работы с SMS.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0

Tweet