В iPhone наступного покоління з’явиться USB-C та корпус з титану

1 августа 2023 г., 10:25

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Марк Гурман (Marc Gurman) з Bloomberg повідомив, що Apple готується представити цієї осені наступне покоління своїх смартфонів, які отримають деякі суттєві зміни.



Він вважає, що iPhone 15 та iPhone 15 Plus будуть сумісні із зарядкою USB-C. Нагадаємо, свій фірмовий зарядний пристрій Lightning для iPhone компанія розвиває з 2012 року. Тоді як USB-C використовується в більшості сучасних пристроїв, від телефонів і планшетів на Android до ноутбуків.



Наприкінці минулого року міністри країн-членів ЄС остаточно схвалили загальний закон про зарядні пристрої, а це означає, що до 2024 року електронні пристрої, включаючи мобільні телефони та планшети, повинні будуть підтримувати зарядку USB-C. Іншими словами, на деяких ринках зарядний пристрій Lightning від Apple більше не буде актуальним.



«Очевидно, що нам доведеться відповідати», - сказав Грег Джосвяк (Greg Joswiak), старший віцепрезидент Apple зі світового маркетингу, на конференції The Wall Street Journal Tech Live.



За даними Bloomberg, Apple також розглядає можливість підвищення ціни на свої високорівневі iPhone Pro. Компанія продає ці моделі з 2019 року, ціна яких в США починається від 999 доларів, а Max - від 1099 дол.



Марк Гурман також вважає, що iPhone 15 Pro і Pro Max отримають титанові рамки замість нержавіючої сталі, як у сучасних моделей. Це може допомогти зробити ці телефони трохи легшими.

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