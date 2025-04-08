В хакатоні НАТО щодо протидії КАБам вперше взяли участь представники України

8 апреля 2025 г., 13:25

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У Польщі на базі JATEC завершився 15-й хакатон NATO Innovation Challenge, присвячений пошуку ефективних рішень для протидії плануючим та керованим авіабомбам (КАБ) – одній з найбільших загроз сучасної війни. Захід був організований Інноваційним хабом НАТО та Спільним центром НАТО-Україна JATEC.

Цього року до участі в хакатоні вперше допустили українських інноваторів, розробників та науковців. Раніше участь в NATO Innovation Challenge могли брати представники виключно держав-членів Альянсу.

Хакатон зібрав пропозиції від 40 команд, а до фіналу, за результатами відбору, потрапило 13 з них. Фіналісти презентували технологічні рішення для протидії КАБам, серед яких дрони-перехоплювачі зі штучним інтелектом, рої дронів, технології радіоелектронної боротьби та радари з технологіями зміни координат.

Переможцем стала французька компанія Alta Ares, яка презентувала розробку «Вбудований штучний інтелект для розпізнавання, виявлення та ідентифікації». Рішення використовує алгоритми штучного інтелекту для раннього виявлення, швидкої ідентифікації та підтримки прийняття рішень у режимі реального часу.

Друге місце посіла компанія Tytan Technologies з Німеччини за комплексне високотехнологічне рішення перехоплення повітряних цілей.

На третьому місці – французька команда Atreyd за інноваційний підхід у виявленні та прогнозуванні траєкторії руху повітряних цілей та методу їх перехоплення з використанням рою інтерцепторів контейнерного базування.

Окремий приз отримала українська команда із проєктом РЕБ.

Для подальшого розвитку відібраних рішень будуть залучені експертні установи НАТО, які також проаналізують запропоновані технології. Наступним кроком їх протестують та перевірять у бойовому використанні для підтвердження чи спростування заявлених можливостей.

Фінальним результатом досліджень має стати передача рішень Україні для можливості подальшого укладання контрактів з компаніями, що доведуть ефективність своїх виробів та технологій.

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