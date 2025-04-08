Біткойн сягнув нового мінімуму за цей рік на фоні початку глобальної торгівельної війни

8 апреля 2025 г., 12:25

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Reuters зазначає, що акції криптовалютних компаній, які котируються на біржах США, впали в понеділок, віддзеркалюючи різке падіння біткойна. Ескалація тарифної напруженості та побоювання глобальної торговельної війни спровокували масовий відхід від ризикових активів.

Біткойн впав на 5,5%, досягнувши найнижчого рівня в 2025 році - майже 74 тис дол.

Акції Strategy, яка тримає на своєму балансі токени на мільярди доларів, впала більш ніж на 10% і віддала більшу частину прибутку від попередньої сесії.

Котировки Coinbase впали на 5%. А Robinhood - на 14% після того, як Barclays знизив свою цінову мету, посилаючись на побоювання, що потрясіння на криптовалютному ринку можуть вплинути на дохід компанії від транзакцій у цьому кварталі.

Ця пара компаній втратила більшу частину у капіталізації, що було отримано з моменту перемоги Дональда Трампа в листопаді. І це як зазначають аналітики відображає проблеми, з якими стикається галузь через кілька місяців після того, як вона згуртувалася на обіцянці президента зробити США «криптовалютною столицею планети».

«Очикування негараздів, пов'язані з ризиком, зводять нанівець оптимізм щодо більш сприятливого середовища для криптомонет», - заявила Сюзанна Стрітер (Susannah Streeter), керівник відділу грошей і ринків в Hargreaves Lansdown.

Хоча нові мита безпосередньо не торкнулися криптовалютних компаній, вони все ще відчувають на собі їхній вплив, оскільки найсуворіші торговельні бар'єри за останні сто років погіршують настрої інвесторів на всіх ринках. Інвестор-мільярдер Білл Акман (Bill Ackman) попередив у неділю, що США, можливо, рухаються до «економічної ядерної зими».

Таке падіння також може похитнути віру інвесторів у роль біткоїна як безпечної гавані під час турбулентності. Прихильники криптовалюти вже давно рекламують її як засіб хеджування від волатильності ринку та коливань валютних курсів.

"Криптовалюта не така вже й унікальна з точки зору класу ринкових активів. Це старий добрий ризиковий актив. Він повинен зовсім відокремитися, якщо хоче бути корисним«, - сказав крипто-підприємець Тревор Коверко (Trevor Koverko).

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