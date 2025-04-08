IBM презентувала менфрейм z17 з найвищою продуктивністю під завдання АІ

8 апреля 2025 г., 14:37

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Компанія IBM офіційно анонсувала менфрейм z17, який базується на традиційних атрибутах безпеки та надійності платформи для критично важливих робочих навантажень, додаючи АІ для підтримки великих мовних моделей, асистентів та агентів.

Повідомляється, що сімейство z17 використовує вдосконалений процесор Telum II і карту Spyre AI Accelerator, що забезпечують приріст продуктивності АІ в 7,5 разів порівняно з моделлю z16.

У той час як Telum II пропонує вдосконалені висновки АІ для перевірки транзакцій на виявлення шахрайства, як це було представлено в z16, карти Spyre забезпечують спосіб масштабування обробки АІ для підтримки генеративного АІ і LLM, а також використання декількох моделей для підвищення точності і зменшення кількості помилкових спрацьовувань, стверджують в IBM.

«Якщо розглядати дані як нове паливо, то інфраструктура - це двигун, який дозволяє організаціям рухатися до успіху в галузі АІ», - сказала Ельпіда Цорцатос (Elpida Tzortzatos), науковий співробітник IBM і архітектор IBM Z, говорячи про апаратні вдосконалення, які Big Blue розробила для цього новітнього «великого заліза».

Зазначається, що багато зусиль було вкладено на комунікації з клієнтами про те, що вони хотіли б бачити в мейнфреймі, і це послужило основою для розробки z17. Модернізація їхніх додатків і надання можливості мейнфреймам більше керуватися АІ - одне з імплементованих рішень.

Але це не той випадок, коли потрібно просто додати генеративний АІ, як це зробили деякі інші компанії. Big Blue стверджує, що ретельно все продумала.

"GenAI дуже важливий і важливий для наших клієнтів, але це не єдиний інструмент АІ. І хоча зараз навколо GenAI багато розмов, предиктивний АІ продовжуватиме відігравати важливу роль на підприємствах, - зазначила Цорцатос. - Ми продовжуватимемо обслуговувати ці сценарії використання дуже добре, але GenAI відкриває можливості для нових варіантів використання, таких як наявність асистентів і можливість узагальнювати документи, можливість надавати підтримку розробникам у вигляді копілотів, які автоматично доповнюють код, тощо».

До таких помічників належать, наприклад, watsonx Code Assistant for Z та watsonx Assistant for Z.

За словами Цортцатос, нова тенденція, яку бачить IBM, полягає у поєднанні сильних сторін предиктивного АІ з перевагами великих мов і моделей коду для генерування нових функцій або нових ідей, а також для отримання кращих і точніших результатів з цих моделей АІ.

Процесори Telum II в z17 є восьмиядерними, як і в попередньому поколінні, але працюють на більш високій тактовій частоті 5,5 ГГц. Telum II. Також вони мають 40% збільшення обсягу кеш-пам'яті і вбудований прискорювач вводу-виводу, який призначений для розвантаження величезних обсягів даних.

«Коли справа доходить до великих мовних моделей і GenAI, ми бачимо, що складність моделей і їхній розмір збільшуються більш ніж у сотню разів, що призводить до більш високих вимог до обчислювальної потужності», - пояснює Цорцатос.

Карти Spyre AI Accelerator розміщуються в слотах PCIe і мають до 32 ядер кожна. IBM заявляє, що z17 може мати до 48 таких карт в одній системі.

Системи IBM z17 стануть загальнодоступними 18 червня, а карти Spyre Accelerator, як очікується, з'являться в четвертому кварталі.

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