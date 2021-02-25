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В 2021 г. выручка мирового рынка AI превысит 327 млрд долл.

25 февраля 2021 г., 11:35
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В 2021 г. выручка мирового рынка AI превысит 327 млрд долл.

Мировой рынок средств искусственного интеллекта, включающие ПО, аппаратные средства и услуги, по итогам 2021 г. увеличится в денежном выражении на 16,4%, до 327,5 млрд долл., — прогнозируют в IDC. При среднегодовом росте в размере 17,5%, уже в 2024 г. будет преодолен знаковый рубеж в 500 млрд долл. Как ожидается, общая выручка рынка достигнет 554,3 млрд долл.

Среди трех обозначенных категорий в 2020 г. на долю ПО пришлось 88% общих доходов рынка. Впрочем, с показателем CAGR в размере 17,3% это направление будет демонстрировать наименее высокую позитивную динамику. В сегменте ПО на долю AI-приложений в прошлом году пришлось не менее 50% общей выручки. В то же время, программные AI-платформы обещают стать наиболее динамично развивающимся (CAGR 32,7%) направлением. Связанное с AI системное инфраструктурное ПО при среднегодовом росте на 13,7% обеспечит программному направлению 36% общей выручки. В сегменте AI-приложений разработки AI ERM в ближайшие пять лет будет расти быстрее, нежели AI CRM.

В 2021 г. выручка мирового рынка AI превысит 327 млрд долл.

Выручка от предоставления связанных с искусственным интеллектом услуг (ИТ-услуги и бизнес-услуги) в 2021 г. вырастет на 17,4%, а при среднегодовом росте на 18,4% в 2024 г. будет достигнут объем выручки в размере 37,9 млрд долл. На долю ИТ-услуг придется около 80% выручки сегмента, а ключевыми игроками здесь останутся IBM, Accenture и Infosys. Выручка каждой из них в этом направлений превысит 500 млн долл. В сегменте бизнес-услуг на первых ролях будут Ernst & Young, PwC, Deloitte и Booz Allen Hamilton.

Аппаратное обеспечение будет наименее крупной категорией — в 2020 г. на нее придется не более 5% общерыночных доходов. В нынешнем году выручка storage- и серверного сегментов вырастет на 31,8% и 26,4% соответственно. Как ожидается, в 2024 г. аппаратное направление выйдет на объем выручки в размере 30,5 млрд долл., а сегмент AI-серверов обеспечит 82% общей выручки.

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