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В 2021 г. не менее 90% реализованных в мире подключенных авто поддерживали 4G

22 февраля 2022 г., 11:05
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Мировой рынок подключенных автомобилей в 2021 г. оставался на траектории уверенного роста. Причем, здоровой динамике не помешали острые для отрасли проблемы, в частности острый дефицит полупроводников, нарушение логистических связей, подорожание выпускаемой продукции.

Исходя из подсчетов Counterpoint Research, по итогам 2021 г., не менее 90% всех подключенных автомобилей поддерживали стандарт беспроводной связи 4G. Сегмент подобных авто уже достиг фазы зрелости на развитых рынках США, Китая, Германии и Великобритании. Американский рынок подключенных авто в 2021 г. вырос на 16% "YoY", а почти все крупные игроки рынка за исключением General Motors улучшили показатели поставок в годовом сравнении.

В прошлом году Китай впервые опередил США по количеству освоенных подключенных автомобилей и сохранит доминирование по меньшей мере до 2025 г.

Уже в 2025 г. четверть всех реализованных автомобилей будут поддерживать стандарт 5G, открывающий преимущества в части обмена крупными объемами данных в реальном времени и быстрых облачных коммуникаций. Китай в настоящее время является лидером в части освоения 5G-подключенных авто за счет развитой сетевой инфраструктуры и правительственной поддержки. В 2022 г. новые модели из этого сегмента предложат Chevrolet, Geely, Buick, Ford и BMW.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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