22 февраля 2022 г., 12:41

0

Tweet

Рішення Ericsson дасть змогу виділяти смартфонам індивідуальні сегменти мережі



Компанія Ericsson запустила рішення Dynamic Network Slice Selection, що дозволяє виділяти пристроям 5G відразу кілька сегментів (слайсів) мережі в різні моменти часу.



Як наголошується, це дозволить операторам гнучко керувати послугами в мережах 5G, покращить управління трафіком та підвищить якість клієнтського досвіду. Користувачі мережі виграють від запровадження диференційованих послуг, одночасно отримуючи базовий загальний сегмент мобільного широкосмугового доступу та спеціальні сегменти, наприклад, для геймінгу або сегмент з підвищеним рівнем захисту для додатків B2B.



Сегментація мережі (network slicing) відіграватиме критичну роль, дозволяючи операторам надавати послуги для виходу на нові ринки та розширення існуючого бізнесу. Сегментація мережі вже зарекомендувала себе як основний спосіб надання кастомізованих послуг та користувальницьких сценаріїв для підприємств у різних вертикальних галузях, що відрізняються спеціальними вимогами до мережі, зазначають у компанії Ericsson.



Учасники екосистеми абонентських пристроїв також паралельно розробляють підтримку технології network slicing для комерційно доступних смартфонів.



«Ми розширюємо портфоліо Ericsson 5G Core шляхом додавання нових можливостей сегментації мережі, представляючи рішення Ericsson Dynamic Network Slice Selection. Його впровадження дозволить операторам забезпечувати диференційовані послуги 5G своїм B2B- та масовим клієнтам за рахунок виділення кількох сегментів мережевих ресурсів тому чи іншому пристрої 5G», заявила Моніка Зетзон (Monica Zethzon), керівник напряму рішень пакетного ядра мережі Ericsson.



На першому етапі з'явиться можливість підтримки кількох сегментів мережі в корпоративних смартфонах, щоб забезпечити їх користувачам можливості високоякісного підключення. За цим піде підтримка послуг у смартфонах, задіяних на споживчому ринку, а також підтримка інших пристроїв 5G.



Підкреслюється, що Ericsson активно працює з екосистемою пристроїв для впровадження стандартизованої в 3GPP підтримки політик вибору маршруту обладнання (URSP – UE Route Selection Policy) для мереж 5G, щоб забезпечити управління трафіком додатків на базі сегментування мережі.



URSP – це одна з нових функцій, які з'являються одночасно у смартфонах та мережах 5G, що дозволяє пристроям працювати з кількома сегментами мережі на одному пристрої з можливістю виявлення та динамічного керування трафіком.



Також компанія заявила, що рішення Ericsson Dynamic Network Slice Selection, яке розширює портфоліо 5G Core, допоможе підприємствам забезпечити оптимальний вибір рівня безпеки для сегментів мережі, призначених для обслуговування корпоративних пристроїв. Можливості, що надаються новим рішенням Ericsson, також відіграватимуть роль у розгортанні периферійних (edge) обчислень, оскільки вони дозволяють оптимізувати процес взаємодії терміналів з мережею.



Клієнти операторів матимуть вигоду за рахунок диференціації якості послуг, надаючи різні мережеві ресурси окремо для персональних та робочих профілів. Користувач може мати, наприклад, один мережевий ресурс для загального мобільного широкосмугового доступу, інший – спеціально для геймінгу, а також виділені сегменти для робочого використання, включаючи, наприклад, сегмент з високим рівнем безпеки для доступу до корпоративних сервісів відеоконференцій та спільної роботи. Розробники можуть використовувати цю технологію для покращення якості роботи своїх програм, наприклад, орієнтуючись на можливість використання сегмента ресурсів з гарантовано низькою затримкою.



«З впровадженням Dynamic Network Slice Selection компанія Ericsson розширює можливості свого потужного хмарного ядра 5G за межі мережі, аж до операційної системи пристрою. Це важливий крок до того, щоб мережеві сегменти працювали для реальних корпоративних користувачів із виділенням ресурсів мережі залежно від профілю користувача», відмітив Енді Хікс (Andy Hicks), головний аналітик Globaldata.



У листопаді 2021 р. оператор Fareastone та Ericsson показали роботу автономної мережі 5G з підтримкою наскрізної множинної сегментації ресурсу мережі на комерційно доступному пристрої під ОС Android 12 на базі рішення Ericsson 5G SA.



У січні 2021 р. Ericsson запустила рішення 5G RAN Slicing, яке підтримує кастомізовані бізнес-моделі та масштабування ресурсів мережі. Це рішення розширює можливості надання різноманітних послуг у рамках загальної інфраструктури, а також забезпечує оркестрацію сегментів мережі для швидкого надання послуг.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист