Управління океаном даних: як захиститися від кіберзлочинців 

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Загроза витоку даних – те, що не дає спати ночами фахівцям із кібербезпеки. У наші дні організації всіх напрямів залежать від даних, які вони зберігають. Це інформація про співробітників та клієнтів, внутрішні документи, код додатків, вміст поштових серверів та багато іншого. Зрозуміло, що всі ці дані не повинні потрапити до рук злочинців.

Витік інформації може зашкодити репутації компанії або означатиме правові та фінансові ризики. Тому цілком очевидно, що захист даних – найважливіша умова забезпечення безперервної роботи будь-якої компанії.

Важливість офлайн-бекапів

У травні 2021 року хакери атакували мережі енергетичної компанії Colonial Pipeline та м'ясопереробної компанії JBS, зашифрувавши їх дані. Організації, не маючи доступу до мережевих ресурсів та побоюючись подальшої компрометації, вирішили зупинити роботу своїх мереж. Внаслідок чого виробництво на певний час припинило свою діяльність, що призвело до збитків. На жаль, більшість компаній у подібній ситуації вимушені робити так само.

Нагадаємо, що в ніч з 13 на 14 січня 2022 року хакери атакували близько 70 сайтів органів державної влади України. У Держспецзв'язку додали, що це була більш висока складність атаки, ніж модифікація стартових сторінок веб-сайтів. Низку зовнішніх інформаційних ресурсів було знищено зловмисниками у ручному режимі.

Одне з рішень, що дозволяє протистояти атакам шифрувальників та здирників, представлене саме офлайн-бекапами. Якщо організацію атакували – ці резервні копії даних залишаються недоторканими. У наведеному вище прикладі зловмисники, озброївшись програмою-вимагачем, зашифрували дані, доступні по мережі, не давши співробітникам організацій та іншим зацікавленим особам нормально працювати. У такій ситуації компаніям пропонують розглянути питання виплати викупу. Оскільки, якщо цього не зробити, то масштаби проблеми для організації можуть перерости від тимчасового простою до повного банкрутства.

Якщо в компанії є офлайнові серверні бекапи, то відновлення даних виконується доволі швидко. На виконання цієї процедури, звичайно, знадобиться деякий час, але терміни вже залежать від розмірів компанії. Раніше офлайнові бекапи були обмежені використанням локальних серверів, проте тепер хмарні сервіси резервного копіювання даних пропонують SMB-доступ до віддалених серверних рішень, що масштабуються.

Ринок систем для серверного бекапу

Аналітики оцінили обсяг глобального ринку серверного резервного копіювання даних у 2021 році приблизно у 5 млрд доларів США. До 2026 обсяг цього ринку може подвоїтися. Цей тренд вказує й на те, що бізнесу потрібні засоби для управління даними, яких стає все більше, а також з'являється необхідність термінового захисту того, що є найціннішим.

“Послуги провайдерів хмарних служб були і залишаються популярними під час вирішення таких завдань, як зберігання, синхронізація, резервне копіювання даних. І якщо звичайним користувачам знайомі такі назви, як Dropbox, Google Drive та iCloud, бізнесу варто піти далі за загальновідомі сервіси для того, щоб захистити свої дані. Для організацій вкрай важливою є можливість хмарних платформ із безперервної синхронізації змін та з автоматичним створенням резервних копій даних”, – говорить Лариса Куроєдова, СЕО компанії SOFTICO, ексклюзивного дистриб’ютора продуктів Acronis в Україні.

Великі і досить відомі компанії вже багато років беруть на себе основний удар кібератак, бо дані водночас можуть бути як активом, так і вразливим місцем для організацій. Існує безліч ризиків, пов'язаних із втратою важливої інформації, і жодна компанія не може бути повністю від такого захищена. Віддалені офлайнові бекапи в організаціях різних сфер – це найважливіша частина захисту інформаційних систем, здатна допомогти їм пережити чергове лихо.

“Продукти Acronis дозволяють постачальникам послуг надавати кібербезпеку простим, ефективним і безпечним способом. Зазначу, що Acronis – найпростіше і найшвидше рішення, яке налаштовується для резервного копіювання та відновлення даних, управління сховищем і захисту від шкідливого ПЗ для будь-якої конфігурації системи”, – розповідає Олександр Бутусов, Head of Information Security Solutions компанії SOFTICO.

Ось що можна порадити тим, хто хоче захистити дані своєї компанії:

• Проведіть ретельну інвентаризацію мережевих компонентів (хмарних ресурсів, програмного та апаратного забезпечення).

• Оцініть та запишіть відомості про обсяги даних для різних сегментів мережі.

• Ідентифікуйте дані, які обов'язково треба зберегти, та ті, які можна видалити без проблем.

• Переконайтеся, що всі системи, пристрої та працівники дотримуються корпоративних норм і стандартів.

Бекапи: підготовка до найгіршого

Глобальна економіка дедалі більше залежить від даних. Великі масиви інформації знаходяться в самому серці всього того, чим ми займаємося в цифровому світі. Дані організацій коштують великих грошей і кіберзлочинці про це добре знають. Природні катаклізми – явище рідкісне, проте є цифрові загрози: злочинці, шкідливе програмне забезпечення і людські помилки. Саме тому бекап-служби – це надзвичайно важлива частина інформаційного захисту.

Тим, хто відповідає за безпеку даних в організації, варто якнайшвидше підготуватися до найгіршого та оцінити, яка саме цінна інформація є в компанії, чи виконуються серверні бекапи, та як планується відновлювати роботу після виникнення надзвичайної ситуації.

Матеріал підготувала компанія SOFTICO – рішення з інформаційної безпеки, постачання та ліцензування програмного забезпечення від світових лідерів, CAD-рішення, IT-сервіси з інтеграції та обслуговування.

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній