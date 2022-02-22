Як захистити дистанційну роботу від кібератак 

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В умовах пандемії, яка досі триває, більшість компаній добровільно або в обов'язковому порядку дозволяють своїм співробітникам працювати віддалено. Але використання віддаленої роботи без усунення можливих кіберзагроз може принести бізнесу більше шкоди, ніж користі.

Дозвіл співробітникам працювати віддалено може створити серйозні проблеми для кібербезпеки вашої віддаленої команди, якщо впровадження віддаленої роботи відбулося поспіхом, не маючи надійного механізму безпеки. Багато працівників використовують свої особисті пристрої для двофакторної автентифікації. Крім того, ті, хто працює віддалено, часто підключаються з робочих пристроїв до загальнодоступних мереж Wi-Fi і використовують інструменти для спільної віддаленої роботи, які часто не можуть забезпечити належний захист від кіберзагроз. В результаті ризики зростають.

Розвиток систем захисту віддаленого доступу

У 2020 році перехід на формат віддалої роботи довелося виконати в авральному режимі. У 2021 році віддалений режим роботи залишився і відбувалася планомірна переорганізація як бізнес-процесів, так і процесів забезпечення захисту. У зв'язку з тим, що багато хто продовжує працювати з дому, словосполучення «захист периметра» стає все менш актуальним. На перший план виходять завдання захисту даних під час їх передачі відкритими каналами зв'язку (VPN), багатофакторної автентифікації під час використання особистих гаджетів для роботи та децентралізації інфраструктури за умов територіальної розподіленості робочих місць співробітників.

“Щоб ваш персонал міг продуктивно та безпечно працювати на віддаленні, використовуйте Bitdefender для бізнесу. Згідно з оцінковою структурою MITER ATT&CK™, рішення Bitdefender досягли найвищої кількості виявлених на всіх етапах атак, забезпечуючи 100% видимість і контекст. Це зробило антивірус Bitdefender лідером. Адже середня кількість виявлена майже на 50% вище, ніж у інших учасників”, – розповідає Олександр Бутусов, Head of Information Security Solutions компанії SOFTICO.



Як підвищити кібербезпеку віддаленої команди

Якщо у вас склалося враження, що ваша віддалена команда захищена від кіберзагрозу лише тому, що на практиці у вас є надійна політика паролів, ви помиляєтеся. Тепер хакери використовують різні методи, такі як фармінг, фішинг та кейлоггери, для крадіжки паролів. Таким чином, наявність лише надійних паролів не допоможе. Потрібно реалізувати додатковий рівень безпеки для захисту робочих пристроїв.

Наступні поради допоможуть посилити кібербезпеку під час дистанційної роботи.

1. Придбайте відповідні інструменти для віддаленої роботи

Відомі компанії, що пропонують інструменти для віддаленої роботи, вкладають величезні кошти у безпеку своїх програм. І вони швидко реагують на будь-який патч чи вразливість. Таким чином, розумно сказати, що краще використовувати першокласні інструменти для віддаленої роботи. Крім того, треба переконатися, що ваша віддалена команда швидко та своєчасно оновлює програми, які використовуються. Якщо впроваджена політика використання власного пристрою (BYOD), порадьте своїм співробітникам не встановлювати будь-яке підозріле програмне забезпечення.

2. Встановіть комплексну антивірусну програму

Одна з важливих порад безпеки для захисту віддаленої команди від кіберзагроз – використання комплексної антивірусної програми.

Потужний антивірус може захистити від:

• Шкідливого та шпигунського ПЗ

• Троянів та червів

• Фішинг-шахрайства

• Атаки нульового дня (віруси, які використовують недоліки безпеки до того, як їх виправлять)

Хороша антивірусна програма захистить вас від відомих загроз і автоматично оновлюється, щоб відобразити будь-які майбутні загрози. Тому оберіть комплексний антивірусний пакет від відомого постачальника, щоб посилити кібербезпеку вашої віддаленої команди.

3. Реалізуйте двофакторну аутентифікацію

Двофакторна автентифікація (2FA) додає додатковий крок між введенням паролів та доступом до облікових записів. З цим додатковим рівнем безпеки хакерам стає набагато складніше зламати робочі пристрої. Друга частина інформації може бути PIN-кодом, надісланим на мобільні телефони ваших співробітників, або можливо відповіддю на секретне запитання.

Щоб підвищити захист даних, ви можете вибрати фактор багатофакторної автентифікації, який вимагатиме від користувачів перевірки біометричних характеристик, таких як сітківка ока, голос або відбиток пальця. Цей тип аутентифікації складніший і потребує великих витрат на його реалізацію. Але, враховуючи пропозиції багатофакторної автентифікації у сфері безпеки, ваші інвестиції того варті.

4. Використовуйте віртуальну приватну мережу

Дистанційна робота дозволяє співробітникам працювати з будь-якого місця. Використання віртуальної приватної мережі (VPN) може допомогти бізнесу захистити дані від злому. VPN створює безпечний тунель між віддаленими працівниками та сервером компанії. Коли співробітники отримують доступ до даних через віртуальну приватну мережу, вся інформація шифрується. Це означає, що зашифровані дані виглядатимуть нісенітницею для будь-кого, хто захоче їх перехопити, та робить практично неможливим для хакера розшифрувати інформацію.

Чим корпоративні VPN відрізняються від споживчих?

Обидві мережі VPN працюють однаково, оскільки створюють зашифрований тунель, але різниця в тому, як вони використовуються. Ділова VPN дозволяє своїм співробітникам підключатися до внутрішньої мережі компанії. А споживча VPN дає можливість користувачам обирати сервер зі свого списку серверів для взаємодії із загальнодоступним Інтернетом від імені користувачів.

5. Встановіть політику захисту даних та навчайте віддалену команду

Першим кроком до створення надійного захисту від кібератак є наявність суворої політики захисту даних у вашій організації. Радимо створити письмовий документ про політику захисту даних і поширити його серед співробітників. Це дозволить зрозуміти, що до безпеки даних усі мають серйозно ставитись. Кожен співробітник компанії має усвідомити свою відповідальність за захист даних компанії. Тільки тоді можна бути впевненим, що у вашої організації надійний захист від кіберзагроз.



Жодна організація не може похвалитися своєю кібербезпекою, якщо її співробітники не мають достатньої інформації для забезпечення захисту даних. Іноді навчання команди методам кібербезпеки має велике значення. Крім того, завжди можна запросити стороннього фахівця з безпеки, щоб перевірити готовність віддаленої команди до витоку даних або фішинг-атак. Будь-яка слабка ланка може поставити під загрозу всю безпеку організації.

Однією з тенденцій кібербезпеки є те, що організації повинні зосередити увагу на проблемах безпеки працівників незалежно від місця їх роботи. А наявність відповідних інструментів для віддаленої роботи, встановлення комплексного антивірусу, реалізація двофакторної аутентифікації, використання бізнес-VPN, створення політики захисту даних та навчання співробітників політиці кібербезпеки можуть зменшити ризики та попередити подібні атаки.

Матеріал підготувала компанія SOFTICO – рішення з інформаційної безпеки, постачання та ліцензування програмного забезпечення від світових лідерів, CAD-рішення, IT-сервіси з інтеграції та обслуговування.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист