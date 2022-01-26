Гарантія всебічного багаторівневого захисту від Bitdefender 

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Зростання загроз кібербезпеки та переповнений ринок технологій змушують компанії боротися за захист своїх клієнтів та співробітників. Організації все частіше стикаються з атаками, які загрожують їх здатності захистити дані користувачів та систему в цілому. Від більш складних векторів атак та відсутності кваліфікованих фахівців з безпеки до зростання цифровізації та популярності віддаленої роботи – ці тенденції викликають потребу у більш ретельній кібербезпеці.

Розробка надійної схеми безпеки допоможе посилити інформаційний захист та досягти бізнес-цілей через складніший ландшафт безпеки та технологій. Для цього у проекті мають бути розглянуті технології, які працюють разом для створення комплексної пропозиції та вимірювання прогалин у безпеці.

Передові технології для забезпечення захисту

Структури та моделі кібербезпеки неймовірно важливі та забезпечують послідовний набір посібників, принципів та стандартів, яким керівники служб безпеки можуть слідувати та використовувати для побудови своїх дорожніх карт.

Важливим питанням для кожної компанії є захист особистості та бізнесу від будь-якого стороннього втручання. Комплексний антивірус Bitdefender 2022 використовує передові технології для безпеки комп'ютерів, захисту від вірусів та загроз. А ще сприяє нейтралізації різноманітних шкідливих програм, у тому числі нових варіантів шифрувальників та повністю підтримує операційну систему Windows 11.

“Bitdefender дотримується політики безперервного технологічного розвитку, регулярно оновлює систему та впроваджує вдосконалені засоби захисту. Все це дозволяє антивірусу Bitdefender виявити і заблокувати навіть найновітніші інтернет-загрози. Bitdefender – провідна компанія в галузі розробки антивірусних програм та кіберзахисту”, – розповідає Олександр Бутусов, Head of Information Security Solutions компанії SOFTICO.

Цікаво, що Bitdefender – це не просто програма з виявлення шкідливого ПЗ на комп'ютері. Антивірус має інтелектуальну систему сканування, яка включає в себе новітні інноваційні розробки в кібербезпеці.

Рекомендації та основні методи безпеки

План безпеки повинен гарантувати стратегію надання всебічного багаторівневого захисту та відстежувати основні загрози, з якими клієнти та співробітники можуть щодня стикатися. Цей багаторівневий підхід необхідно поєднувати з нульовою довірою до безпеки, який гарантує, що весь внутрішній та зовнішній трафік вважається ненадійним, доки він не буде перевірений.

Глибока оборона. Дуже важливо створити серію технологічних рівнів, які утворюють основу кібербезпеки. Сюди входять такі елементи, як аналіз ризиків, посилення захисту та скорочення поверхні атаки, виявлення та реагування, технології запобігання та розширений захист від нових загроз (шкідливе ПЗ та програми-вимагачі). Слід вбудувати кероване виявлення та реагування для цілодобового запобігання та пошуку загроз для попереджуючого виявлення зловмисників, що ховаються.

Єдине рішення безпеки. Уніфіковане рішення безпеки дозволяє об'єднати якнайбільше цих технологічних рівнів в одну систему. В результаті, можна підтримувати конкретні потреби своїх клієнтів через єдину точку управління.

Зрілі алгоритми штучного інтелекту та машинного навчання. Рішення, які засновані на зрілих алгоритмах штучного інтелекту (AI) та машинного навчання (ML), перевіряються на відповідність цілям у незалежних тестах. Це допоможе надати клієнтам рішення, що відповідають їхнім вимогам.

Інтеграція технологій. Оскільки зловмисники використовують широкий спектр методів кібератак, вони можуть легко перемикати вектори, щоб обійти захист безпеки організації. Забезпечення інтеграції рішень та ефективної взаємодії між ними має вирішальне значення для успіху проекту безпеки.

Основний функціонал Bitdefender 2022

• Bitdefender VPN забезпечує повну анонімність в Інтернеті завдяки шифруванню вашого з'єднання з глобальною мережею.

• Network Threat Prevention зупиняє атаки ще до початку, виявляючи експлойти на мережному рівні.

• Ransomware Remediation – це нова технологія, що забезпечує захист від атак програм-вимагачів нульового дня.

• Розпізнавання невідомих вірусів та автоматичне створення резервних копій вихідних файлів та відновлення даних після усунення небезпеки.

• Bitdefender Autopilot – ваш радник з безпеки. Надає контекстні рекомендації на основі використання вашого пристрою та потреб.

• Контролює з'єднання брандмауером та запобігає вторгненням у комп'ютер.

• Покращені модулі Advanced Threat Defense та Web Attack Prevention.

• Розширений функціонал батьківського контролю.

Матеріал підготувала компанія SOFTICO – рішення з інформаційної безпеки, постачання та ліцензування програмного забезпечення від світових лідерів, CAD-рішення, IT-сервіси з інтеграції та обслуговування.

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