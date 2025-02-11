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UNITED24 зібрав 47 млн грн на генератори для українських шкіл

11 февраля 2025 г., 13:25
Фонд UNITED24 повідомив, що зібрано 47 111 335 гривень на генератори для українських шкіл у межах кампанії Bring Light Back.
 
Як зазначається, завдяки підтримці донорів і партнерів UNITED24 більш ніж 112 освітніх закладів у 7 областях України отримають електрогенератори - і діти зможуть навчатися навіть в умовах блекауту. 
 
На допомогу школярам жертвували донори з різних куточків. Найбільше внесків надійшло зі США, Німеччини, Великої Британії, Канади, Австралії, Швеції, Франції, Нідерландів, Швейцарії та Польщі. 
 
Разом з українським розробником GSC Game World, автором гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, фонд UNITED24 запустив розіграш на підтримку збору. Завдяки внескам фанів і донорів гри було зібрано понад 120 тис дол., які підуть на придбання близько 16 генераторів. 
 
Також збір підтримали амбасадор UNITED24 Річард Бренсон і неприбутковий фонд Virgin Unite, компанія АВТ Баварія, неприбуткова організація Help Ukraine Now та естонська компанія Pipedrive. 

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