Ілон Маск запропонував 97 млрд дол. за OpenAI

11 февраля 2025 г., 12:42

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Агентство Reuters повідомило, що консорціум на чолі з Ілоном Маском заявив у понеділок, що запропонував 97,4 мільярда доларів за покупку некомерційної організації, яка контролює OpenAI.

Це стало черговим залпом у боротьбі мільярдера за те, щоб заблокувати перехід стартапу штучного інтелекту в комерційну фірму.

Аналітики зазначають, що пропозиція Маска, ймовірно, посилить давню напруженість у відносинах з генеральним директором OpenAI Семом Альтманом щодо майбутнього розробника ChatGPT, який перебуває в центрі буму технологій генеративного штучного інтелекту. У понеділок Альтман оперативно написав на X: «Ні, дякую, але ми купимо Twitter за $9.74 мільярда, якщо ви хочете».

Нагадаємо, що Маск був співзасновником OpenAI разом з Альтман у 2015 році як некомерційної організації, але покинув її ще до того, як розробки компанії викликали бум GenAI. У 2023 році Ілон Маск заснував стартап xAI, як противагу OpenAI.

Ілон Маск є близьким союзником президента Дональда Трампа і витратив понад чверть мільярда доларів, щоб допомогти обрати його президентом. Але він нещодавно розкритикував проект OpenAI вартістю 500 мільярдів доларів, оголошений Трампом у Білому домі.

Зараз OpenAI намагається перетворитися з некомерційної організації на комерційну, що, за словами його керівництва, дасть змогу зібрати фіннансування, необхідне для розробки найкращих моделей AI.

У серпні минулого року Маск подав до суду на Альтмана та інших осіб, стверджуючи, що вони порушили умови контракту, поставивши прибуток вище суспільного блага в прагненні розвивати AI. У листопаді він звернувся до окружного судді США з проханням винести попередню судову заборону на перетворення OpenAI на комерційну структуру.

У позові Маска проти OpenAI і Альтмана йдеться про те, що засновники спочатку звернулися до нього з проханням профінансувати некомерційну організацію, яка займається розробкою АІ на благо людства, але тепер вона зосередилася на заробітку грошей.

«Настав час для OpenAI повернутися до open-source, орієнтованого на безпеку, яким він колись був, - наголосив Маск у своїй заяві в понеділок. - Ми подбаємо про те, щоб це сталося».

Альтман написав співробітникам в повідомленні, що рада директорів компанії має намір чітко дати зрозуміти, що вона не зацікавлена в «передбачуваній пропозиції Маска».

До консорціуму, очолюваного Маском, входять його стартап xAI, Baron Capital Group, Emanuel Capital та інші.

За даними The Wall Street Journal, яка вперше повідомила про пропозицію Маска в понеділок, xAI може об'єднатися з OpenAI в результаті угоди. Нещодавно xAI залучила 6 мільярдів доларів від інвесторів при оцінці в 40 мільярдів доларів, повідомили джерела Reuters.

«Це (пропозиція), безумовно, є новим кроком, - заявив Джонатан Мейсі (Jonathan Macey), професор Єльської юридичної школи, що спеціалізується на корпоративному управлінні. - Некомерційна організація повинна брати гроші, щоб робити добрі справи, і якщо OpenAI вважає за краще продати її комусь іншому за менші гроші, то це турбота про захист інтересів бенефіціарів некомерційної організації».

В останньому раунді фінансування OpenAI була оцінена в 157 мільярдів доларів, що закріпило за нею статус однієї з найдорожчих приватних компаній у світі. SoftBank Group веде переговори про те, щоб очолити новий раунд фінансування OpenAI на суму до 40 мільярдів доларів при оцінці компанії в 300 мільярдів доларів.

Щодо пропозиції Маска, то окрім будь-яких антимонопольних наслідків, угода такого розміру потребуватиме від його консорціуму залучення величезних коштів.

Згідно з даними LSEG, частка Маска в Tesla оцінюється приблизно в 165 мільярдів доларів, але його важелі впливу на банки, швидше за все, будуть невеликими після того, як у 2022 році він викупив за 44 мільярди доларів, взяті у позику, компанію X, яка тоді називалася Twitter.

За словами інвестиційного банкіра, який побажав залишитися невідомим, Маск міг би продати частину своїх акцій в Tesla або взяти кредит під заставу своєї часткию. Інший варіант - використати свою частку в ракетній компанії SpaceX, яка коштує десятки мільярдів доларів, в якості застави.

«Пропозиція Маска купити некомерційну організацію OpenAI повинна значно ускладнити поточний збір коштів і процес перетворення OpenAI на комерційну корпорацію, - зазначив Гіл Лурія (Gil Luria), аналітик D.A. Davidson. - Здається, пропозиція підтримується більш надійними інвесторами ... OpenAI не зможе її ігнорувати. Це буде фідуціарна відповідальність ради директорів компанії вирішити, чи є ця пропозиція кращою, що може поставити під сумнів те про, що домовлються з SoftBank».

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