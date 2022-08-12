Ультратихий NAS QNAP TS-410E оснащений портами 2,5GbE

12 августа 2022 г., 16:35

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Компанія QNAP Systems представила новий NAS професійного рівня TS-410E, призначений для мультимедійних центрів та середовищ, чутливих до шуму. За наявності безвентиляторного охолодження TS-410E забезпечує високошвидкісне введення-виведення, включаючи два порти 2,5GbE, слоти для твердотільних накопичувачів SATA, порти USB 3.2 Gen 2 (10 Гбіт/с) і вихід 4K HDMI, а також відповідає вимогам мультимедійних додатків, таких як великі файли, потокова передача, робота з віртуальними машинами, а також передача відео з робочого столу або віртуальної машини для організації відеоспостереження.



Компактні розміри TS-410E підійдуть для різних сценаріїв використання, включаючи можливість вертикального встановлення для більш ефективного використання простору. Модель оснащена чотириядерним процесором Intel Celeron J6412 (з розгоном до 2,6 ГГц) із двоканальною пам'яттю об'ємом 8 ГБ. Є чотири 2,5-дюймові слоти для твердотільних накопичувачів SATA 6 Гбіт/с, щоб забезпечити високу швидкість та стабільну продуктивність читання та запису. Користувачі можуть гнучко настроювати кешування SSD для підвищення продуктивності.



TS-410E також забезпечує прискорення апаратного шифрування AES-NI для забезпечення безпеки даних без зниження продуктивності. З двома портами 2,5GbE RJ45 шляхом їхнього об'єднання може бути досягнута швидкість передачі до 5 Гбіт/с.



«TS-410E працює безшумно, забезпечуючи ідеальне сховище для сценаріїв використання, чутливих до шуму. Крім того, TS-410E підходить для масового, довгострокового розгортання та розширення з доступною довгостроковою підтримкою до 7 років», - сказав Джері Денг, менеджер з продукції QNAP.



Працюючи під керуванням операційної системи QTS 5.0, новий NAS TS-410E підтримує надійне зберігання файлів, спільне використання, резервне копіювання, синхронізацію та захист даних. Він може працювати як сервер Plex для потокової передачі медіафайлів на мобільні пристрої, комп'ютери та телевізори для надання мультимедійних розваг.



Вбудований центр додатків надає їх установку на вимогу, розширюючи потенціал TS-410E, включаючи HBS (Hybrid Backup Sync) для ефективних завдань локального/ віддаленого/ хмарного резервного копіювання, Virtualization Station та Container Station для розміщення віртуальних машин та контейнерів, а також QVR El основі підписки, які можуть використовувати вихід HDMI TS-410E та сховище великої місткості для створення інтелектуального та недорогого рішення для відеоспостереження.



Ключові характеристики TS-410E-8G: чотириядерний 4-потоковий процесор Intel Celeron J6412 (з розгоном до 2,6 ГГц), 8 ГБ ОЗУ (без можливості розширення), 4x 2,5-дюймові відсіки для твердотільних накопичувачів SATA 6 Гбіт/с , 2 порти 2,5GbE, 4 порти USB 3.2 Gen 2 (10 Гбіт/с), 1 вихід 4K HDMI



Гарантія на TS-410E-8G за замовчуванням складає 3 роки, на українському ринку новинка доступна на замовлення через офіційних дистриб'юторів QNAP за рекомендованою роздрібною ціною 39999 грн.

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