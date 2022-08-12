Samsung анонсує Galaxy Watch5 та Watch5 Pro

12 августа 2022 г., 15:15

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Компанія Samsung Electronics представила розумні годинники Galaxy Watch5 та Galaxy Watch5 Pro, оснащені інтуїтивно зрозумілими інструментами для формування щоденних звичок здорового життя.



Galaxy Watch5 оснащено датчиком Samsung BioActive, якій був вперше представлений у серії Galaxy Watch4. Чип Samsung BioActive поєднує три датчики здоров’я – оптичний датчик серцевого ритму, датчики електрокардіограми (ЕКГ) та біоімпедансного аналізу. Разом вони надають комплексні показники, зокрема частоти серцевих скорочень, рівня кисню в крові й рівня стресу. Крім того, завдяки відстеженню артеріального тиску й ЕКГ прямо із зап’ястя користувачі зможуть краще розуміти стан свого серця.



Завдяки збільшеній площі контакту із зап’ястям Galaxy Watch5 відстежує показники здоров’я точніше, ніж Galaxy Watch4. Датчик BioActive 3-в-1 в поєднанні з іншими датчиками годинників серії Galaxy Watch5, зокрема з нещодавно представленим термодатчиком, забезпечує користувачів глибоким розумінням показників їхнього організму. Термодатчик використовує для вимірювання технологію, що гарантує більш точні показники, навіть якщо температура навколишнього середовища змінюється. Це відкриває безліч можливостей: для розробників – розвивати свої інструменти для моніторингу здоров’я, а для користувачів – отримати всі переваги цілковито нових функцій.



Функціональність нових годинників виходить за межі просто занять спортом і охоплює такі етапи, як посттренувальний період, відпочинок і відновлення. Інструмент аналізу складу тіла змальовує детальну картину загального стану здоров’я, забезпечуючи користувачів індивідуальним підходом до постановки цілей і скеровуючи їх за допомогою персоналізованих тренувань та відстеження прогресу. А оскільки якісний відпочинок не менш важливий за ефективне тренування, Galaxy Watch5 надає всі необхідні для цього дані: вимірює серцевий ритм після інтенсивного тренування та пропонує індивідуальні рекомендації щодо споживання води з огляду на пітливість.



Інструмент Sleep Scores допоможе краще зрозуміти режим сну (відстежує стадії сну, визначає хропіння та рівень кисню в крові), а Sleep Coaching – вдосконалити звички сну через індивідуально підібрану місячну програму. Завдяки інтеграції SmartThings Galaxy Watch5 автоматично активує попередньо задані налаштування для під’єднаних світильників, кондиціонерів та телевізорів, створюючи ідеальні умови для відпочинку. Користувачі можуть повноцінно відпочити, знаючи, що розширений інструмент для визначення падінь сповістить їхній визначений екстрений контакт, якщо ви чи ваша близька людина спіткнеться вдома, чи впаде з ліжка.



Батарея Galaxy Watch5 має на 13% більше місткості, а вісім хвилин заряджання забезпечать вісім годин моніторингу сну – на 30% швидше, ніж Galaxy Watch4. Galaxy Watch5 також отримав додатковий захист від зовнішніх впливів: для лінійки Galaxy Watch вперше використовується сапфірове скло, яке забезпечує на 60% твердіше покриття, що гарантує тривале й надійне щоденне користування. Із голосовим керуванням Google Assistant миттєво запустить Spotify, коли вам заманеться прослухати улюблену пісню, а незабаром не знадобиться навіть під’єднання до смартфона, щоб прокласти маршрут на Google Maps зі свого зап’ястя. Меломанам, безперечно, сподобаються такі новинки, як SoundCloud та Deezer. Крім того, One UI Watch4.5 забезпечить більш інтуїтивне користування смартгодинником зі зручнішим набором тексту, простішим способом здійснення дзвінків та низкою нових функцій доступності.



Galaxy Watch5 Pro, найновіше доповнення портфоліо Galaxy Watch, створено для тих, хто не уявляє свого життя без прогулянок просто неба – піших, велосипедних і не тільки. Завдяки своїм преміальним матеріалам Galaxy Watch5 Pro завжди готовий до виклику: сапфірове скло краще витримує зношування й подряпини, а міцний титановий корпус із рамкою, що виступає, надійно захищає дисплей. Galaxy Watch5 Pro також постачається із новим міцнішим ремінцем D-Buckle Sport Band, що надійно й акуратно охоплює зап’ястя.





Міцний і витривалий Galaxy Watch5 Pro оснащено найбільшою батареєю серед годинників Galaxy Watch – на 60% більшою, ніж у Galaxy Watch4. Це також перший Galaxy Watch із підтримкою GPX. Вирушайте в похід, записуйте маршрут і діліться ним з однодумцями через додаток Samsung Health за допомогою Route Workout. Готуєтеся встановити нові рекорди чи просто хочете урізноманітнити свої дні – завантажуйте пішохідні чи велосипедні маршрути й вперед! Інтуїтивно зрозумілі покрокові вказівки дозволять повністю зосередитися на дорозі перед вами й не відвертатися на карту. А з функцією Track back ви без проблем повернетеся на початок маршруту, коли настане час вирушати додому.



Починаючи з 10 серпня Galaxy Watch5 та Galaxy Watch5 Pro доступні для попереднього замовлення, у роздрібній торгівлі в Україні – з 16 вересня.



Galaxy Watch5 доступний з кольорами графіт, сапфір і срібний для великої 44-мм моделі, а також графітовий, рожеве золото і срібний для меншої 40-мм моделі, чий перлистий фіолетовий ремінець чудово поєднується з Galaxy Flip4. Рекомендована ціна Galaxy Watch5 починається з 10 999 грн за Bluetooth-версію та 12 999 грн за LTE.



Galaxy Watch5 Pro із 45-мм дисплеєм пропонується в кольорах титановий чорний і титановий сірий за ціною 17 999 грн за Bluetooth-версію та 19 999 грн за LTE.



Велике різноманіття ремінців і циферблатів дає змогу вибрати поєднання, щоб підкреслити індивідуальний стиль із новим ремінцем Sport Band.

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