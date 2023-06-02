Експорт комп’ютерних послуг у квітні зменшився на 10% – до 539 млн дол.

2 июня 2023 г., 15:35

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За даними «Національного банку України», загальний експорт усіх послуг України у квітні знизився на 10,6% порівняно з березнем, або на 148 млн дол.

Обсяг експорту комп’ютерних послуг у квітні також зменшився на 10,2%. Це принесло українському бюджету 539 млн дол. – на 61 млн дол. менше у порівнянні з березнем. Крім того, ці показники на 6,7% або ж 39 млн дол. менші у порівнянні з квітнем минулого року.

Сукупна експортна виручка ІТ-послуг за 4 місяці поточного року (січень-квітень) становила майже 2,2 млрд дол. Що на 14% менше ніж в аналогічний період тогоріч.

Втім частка комп’ютерних послуг в загальному обсязі експорту зростає вже четвертий місяць поспіль і наразі становить 43,3%.

Найбільше валютних надходжень до України за статтею комп’ютерних послуг в першому кварталі цього року забезпечили замовники з США – 676 млн дол. (40,4% обсягів IT-експорту). На другому місці Велика Британія – 139 млн дол., на третьому Мальта – 130 млн дол. У першій десятці також Ізраїль, Кіпр, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща та Нідерланди. Загалом ці 10 країн принесли 80% обсягів експортної виручки за IT-послуги у першому кварталі.

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