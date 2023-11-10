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«Укрзалізниця» інтегрувала у свій застосунок «Дію.Підпис» для боротьби з перекупами

10 ноября 2023 г., 14:35
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«Укрзалізниця» інтегрувала у свій застосунок «Дію» для верифікації акаунтів. Тепер, щоб придбати квитки на популярний поїзд №67/68 Київ – Варшава, потрібно підтвердити свою особу через кваліфікований електронний підпис «Дія.Підпис». Це зроблено для спрощення процесу повернення квитків, а також боротьби з перекупами.

Верифіковані акаунти також зможуть повертати придбані в застосунку квитки на будь-який з міжнародних рейсів онлайн. Тепер не потрібно робити претензійне повернення – ходити в касу, писати заяву від руки і до пів року чекати розгляду й повернення коштів. Усе можна зробити онлайн у застосунку «Укрзалізниці».

Нова функція дасть змогу відстежувати потенційних перекупів і після перевірки блокувати їхні акаунти. Обліковий запис отримає відповідне маркування, і користувач не зможе купувати квитки на поїзд Київ – Варшава та повертати їх онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій.

Для активації верифікації акаунту через «Дія.Підпис» потрібно оновити за стосунок «Укрзалізниці» до останньої версії.

«Лише за один день відбулося 6100 верифікацій в "Укрзалізниці" через "Дію". За цей час українці вільно придбали 179 квитків на найпопулярніший потяг Київ – Варшава. Квитки були в наявності весь день», – повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

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