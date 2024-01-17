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Майже 85% квитків на потяги «Укрзалізниці» реалізовано онлайн у 2023 році

17 января 2024 г., 16:35

Майже 85% квитків на потяги «Укрзалізниці» реалізовано онлайн у 2023 році

Національний перевізник залізничним транспортом, акціонерне товариство «Українська залізниця» повідомляє, що за підсумками 2023 року онлайн-продаж квитків на потяги, через сервіси власні та партнерів, сягнув 84,6%. Доля мобільного застосунку протягом року постійно зростала та за підсумками року зафіксовано підвищення на 23,2% до рівня 37,9%.

Загалом минулого року «Укрзалізниця» перевезла у поїздах далекого сполучення 25 млн пасажирів. Таким чином компанія вже вийшла на показники до широкомасштабного вторгнення. До країн Європи перевезено рекордні 2,1 млн пасажирів.

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