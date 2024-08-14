 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Мобільним застосунком Укрзалізниці для придбання квитків за два роки скористувалися 17 млн пасажирів

14 августа 2024 г., 16:35

Два роки тому Укрзалізниця запустила оновлений мобільний за стосунок для продажу квитків на потяги. За цей час там зареєструвалися 2 млн 750 тис. пасажирів, 500 тис. з яких підтвердили свій обліковий запис через Дія.Підпис, а 84 тис. – мають акаунти, зареєстровані на іноземні номери.

Все більше користувачів віддають переваги купівлі квитків саме через застосунок – у пікові тижні липня частка застосунку в загальній системі продажів квитків сягала 47%, випереджаючи із запасом всі інші канали продажів: власний сайт Укрзалізниці, чат-боти, каси та партнерів.

Найбільш популярною функцією за весь час існування застосунку стала реалізована цього року функція моніторингу квитків з автовикупом: за результатами аналізу відгуків саме із цим запитом пасажири звертались найчастіше. З моменту додавання цієї функції вже 500 тис. пасажирів скористались нею понад 2 млн разів.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  