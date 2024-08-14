Мобільним застосунком Укрзалізниці для придбання квитків за два роки скористувалися 17 млн пасажирів

14 августа 2024 г., 16:35

Два роки тому Укрзалізниця запустила оновлений мобільний за стосунок для продажу квитків на потяги. За цей час там зареєструвалися 2 млн 750 тис. пасажирів, 500 тис. з яких підтвердили свій обліковий запис через Дія.Підпис, а 84 тис. – мають акаунти, зареєстровані на іноземні номери.

Все більше користувачів віддають переваги купівлі квитків саме через застосунок – у пікові тижні липня частка застосунку в загальній системі продажів квитків сягала 47%, випереджаючи із запасом всі інші канали продажів: власний сайт Укрзалізниці, чат-боти, каси та партнерів.

Найбільш популярною функцією за весь час існування застосунку стала реалізована цього року функція моніторингу квитків з автовикупом: за результатами аналізу відгуків саме із цим запитом пасажири звертались найчастіше. З моменту додавання цієї функції вже 500 тис. пасажирів скористались нею понад 2 млн разів.

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