ASUS ExpertBook Ultra - новий ноутбук для бізнесу вагою менше 1 кг та з АІ-продуктивністю у 50 TOPS

7 января 2026 г., 17:25

0

Tweet

На віртуальній презентації «AI. Завжди неймовірно» Always Incredible у межах виставки CES 2026 компанія ASUS представила широкий спектр рішень, серед яких у першу чергу слід зазначити ноутбук ExpertBook Ultra.



Поєднуючи елегантний дизайн, продуктивність на базі штучного інтелекту та безпеку корпоративного рівня, ASUS ExpertBook Ultra (B9406) встановлює новий стандарт для професійних ноутбуків категорії Copilot+ PC. Легкий (від 0,99 кг) і тонкий (10,9 мм) корпус із магнієво-алюмінієвого сплаву з нанокерамічним напиленням поєднує в собі високу міцність і вишуканий дизайн. Завдяки процесору Intel Core Ultra X9 Series 3 (у максимальній конфігурації) з продуктивністю нейронного процесора до 50 TOPS, а також передовим функціям Microsoft Copilot+ та ASUS MyExpert, ноутбук забезпечує сучасні багатозадачні можливості на базі AI, прискорення робочих процесів і виконання найскладніших завдань штучного інтелекту. Потужна система охолодження ExpertCool Pro (TDP 50 Вт), сенсорний дисплей Tandem OLED з роздільною здатністю 3K й покриттям проти відблисків і відбитків пальців, об’ємний звук Dolby Atmos та тачпад із тактильним відгуком перетворюють роботу за ASUS ExpertBook Ultra на справжнє задоволення. Пристрій також оснащений системою захисту ASUS ExpertGuardian, яка охоплює технологію Secured-core PC, біометричну автентифікацію, а також BIOS і драйвери корпоративного рівня.



У межах напрямку Workspace AI компанія ASUS пропонує інтелектуальні рішення, що підвищують ефективність та безпеку роботи завдяки інтеграції хмарного та локального (On-Premises) штучного інтелекту. Центральне місце в цьому портфелі продуктів займає ASUS MyExpert — універсальна AI-платформа, що підвищує продуктивність, покращує якість результатів та оптимізує повсякденні завдання для професіоналів у найрізноманітніших бізнес-сценаріях. MyExpert об’єднує п’ять інтелектуальних функцій в єдиному інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі: AI Chat (чат-бот), Knowledge Hub (база знань), Advanced Tools (розширені інструменти з AI Writer та Mail Master), AI ExpertMeet з автоматичним створенням звітів після зустрічей, а також File Search для пошуку файлів. Усі функції базуються на системі захисту даних, що гарантує стабільну та безпечну співпрацю як у локальних, так і у хмарних середовищах.





Пристрій ASUS UGen300 USB AI Accelerator розкриває можливості периферійного AI, перетворюючи будь-який пристрій на робочу станцію, готову до роботи з алгоритмами штучного інтелекту. Оснащений процесором Hailo-10H з потужністю AI-прискорення 40 TOPS та 8 ГБ виділеної пам’яті LPDDR4, цей «прискорювач» впорається з великими моделями та складними завданнями у сфері генеративного штучного інтелекту. Завдяки інтерфейсу USB-C та підтримці Plug-and-Play, він сумісний із Windows, Linux та Android, гарантуючи інтеграцію в будь-яку ІТ-інфраструктуру. Розроблений для забезпечення високої продуктивності генеративного AI на периферії, пристрій використовує для обчислень власну пам’ять, не застосовуючи ресурси основного комп’ютера. Він підтримує різноманітні типи моделей (зокрема LLM, VLM, Whisper), а повна сумісність із фреймворками TensorFlow, PyTorch та ONNX відкриває розробникам шлях до створення інтелектуальних робочих процесів, обробки даних у реальному часі та надійних локальних AI-застосунків.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet