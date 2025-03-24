Укрзалізниця бореться з наслідками масштабної кібератаки

24 марта 2025 г., 12:45

Як стало відомо суботнім ранком, 23 березня, онлайн-системи Укрзалізниці зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Внаслідок цього не працюють сайт компанії та мобільний застосунок, неможливо придбати або здати квитки онлайн. Втім, за даними компанії, поїзди рухаються чітко за графіком. Наразі триває відновлення систем, у співпраці з кібердепартаментом Служби безпеки України.

Як зазначається, атака була системна, складна та багаторівнева. Тому перед повним відновленням із резервних копій фахівці Укрзалізниці, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно протестувати сервіси на можливі вразливості.

Наразі квитки на найближчі дні, в тому числі на міжнародні рейси продаються виключно через каси, а також безпосередньо у поїзді.

Нагадаємо, що за підсумками 2024 року 86% залізничних квитків пасажири Укрзалізниці придбали онлайн.

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