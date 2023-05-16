«Укрзалізниця» отримала 105 генераторів від уряду США для забезпечення безперервних перевезень

16 мая 2023 г., 15:35

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«Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України» повідомляє, що «Агентство США з міжнародного розвитку» (USAID) передало «Укрзалізниці» 105 дизель-генераторів на суму 2,7 млн дол. Передбачається, що ці пристрої дозволять забезпечити резервне електропостачання для понад 100 тис. споживачів та сприятимуть безперебійному перевезенню пасажирів і вантажів у межах України.

«Українська залізнична мережа є однією з найрозгалуженіших в Європі, має понад 20 тис. км колії, з яких 45% електрифіковано. Генератори, надані USAID у рамках проєкту енергетичної безпеки, будуть встановлені на ключових станціях основних маршрутів руху пасажирських і вантажних потягів. Вони допоможуть підготувати залізницю до зими, забезпечити резервне електропостачання для тягових підстанцій, залізничної автоматики та телекомунікаційних пристроїв, і підтримувати безперебійний оперативно-технологічний зв'язок з суміжними операторами системи розподілу», – зазначив Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

USAID є провідним агентством з розвитку уряду США. Від 24 лютого 2022 року, з початку повномасштабної війни росії проти України, агентство вже надало нашій країні 16,75 млрд дол. прямої бюджетної підтримки, 1,4 млрд дол. гуманітарної допомоги та понад 1 млрд дол. допомоги на розвиток. Зокрема передані «Укрзалізниці» генератори є тільки невеличкою частиною з понад 3300 наданих Україні за останній рік приладів для посилення енергетичної стійкості.

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