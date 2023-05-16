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Компанія roda computer придбала англійську Westek Technology

16 мая 2023 г., 14:35
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Німецька компанія roda computer GmbH, яка спеціалізується на виробництві стійкої до впливу середовища комп’ютерної техніки для військового застосування, продовжує зростати і придбала англійську компанію.

Після довгострокового партнерства з Westek Technology, яка спеціалізується на виробництві високопродуктивних та стійких комп’ютерних платформ, roda заявила про придбання 100% акцій компанії.

Як повідомляється, це придбання дозволить roda зміцнити та розширити свій продуктовий портфель та можливості розвитку. Однією з головних компетенцій Westek Technology є розробка та виробництво стійких комп’ютерних платформ з рідинним охолодженням, що забезпечують високу продуктивність.

«Це стратегічне придбання має великий сенс для всіх сторін.
і принесе синергетичну цінність як всередині компанії, так і для наших клієнтів по всьому світу. Я дуже пишаюся тим, що Westek Technology тепер є частиною сім'ї roda computer, і з нетерпінням чекаю можливостей, які це принесе обом компаніям», - заявив Джеймс Піклз (James Pickles), керуючий директор Westek Technology.

Мартін Берч (Martin Bertsch), засновник та голова roda computer, зі свого боку додав: «Я у захопленні від високомотивованої команди Westek Technology та дуже оптимістично дивлюся на наше спільне майбутнє».

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