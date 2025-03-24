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20 млн євро на розвідувальні БпЛА для України виділила Коаліція дронів

24 марта 2025 г., 13:40

Країни-партнери Коаліції дронів ухвалили рішення про виділення 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні БпЛА (ISR) тактичного рівня для Сил оборони. Постачання техніки очікується впродовж трьох місяців.

Коаліцію дронів сформували у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі «Рамштайн». Цю ідею запропонувала Латвія. Разом із Великою Британією вони координують роботу ініціативи. Зараз у ній налічується 18 країн: Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина, Швеція та Україна.

Нагадаємо, що в лютому Коаліція дронів запустила третій міжнародний тендер на мультироторні розвідувальні дрони. Вдруге в ньому змогли взяти участь і українські розробники. Приймання заявок на тендер вже закінчилося, триває перший етап відбору.

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