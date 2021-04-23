«Укртелеком» проложил 15 тыс. км волоконно-оптических линий за два года

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На состоявшемся 22 апреля 2021 в Киеве Общем собрании акционеров «Укртелекома» было сообщено, что в течение предыдущих двух лет компания построила почти 15 тыс. километров волоконно-оптических линий, инвестировав порядка 1,4 млрд грн в развитие подключения сотен населенных пунктов страны к современным ИКТ-сервисам. В то же время компания оплатила 3,7 млрд грн налогов и других платежей в бюджеты всех уровней. Чистая прибыль, которая была определена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, за предыдущие годы составила 1,3 млрд грн. Акционерами принято решение, что полученная прибыль будет направлена на покрытие накопленных убытков за предыдущие годы.
Отмечается, что EBITDA «Укртелекома» в 2020 году составила 1,7 млрд грн при общем доходе на уровне 6,2 млрд грн. Расширение оптической сети позволило компании обеспечить рост доходов от предоставления услуг интернет-доступа и передачи данных на 7% до более 2 млрд грн. По состоянию на начало 2021 интернет-услуги «Укртелекома» по различным технологиям доступны в 3322 населенных пунктах Украины.
Сообщается, что в 2021 году «Укртелеком» продолжит трансформационные процессы для обеспечения своего устойчивого развития. Среди приоритетов оператора — дальнейшая реализация проектов модернизации телекоммуникационной сети, расширение оптической современной инфраструктуры, что сокращает цифровой разрыв в Украине.
Также акционеры приняли решение об изменении типа и наименования общества, что связано с требованиями законодательства. Так, согласно требованиям Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг» от 16.11.2017 г. № 2210-VIII было предложено изменить тип общества с Открытого акционерного общества на Частное акционерное общество. А в связи с изменением типа Общества рассмотрен вопрос и об изменении наименования Общества: с Открытого акционерного общества «Укртелеком» на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Укртелеком».
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