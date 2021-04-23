«Укртелеком» проложил 15 тыс. км волоконно-оптических линий за два года

23 апреля 2021 г., 15:25

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На состоявшемся 22 апреля 2021 в Киеве Общем собрании акционеров «Укртелекома» было сообщено, что в течение предыдущих двух лет компания построила почти 15 тыс. километров волоконно-оптических линий, инвестировав порядка 1,4 млрд грн в развитие подключения сотен населенных пунктов страны к современным ИКТ-сервисам. В то же время компания оплатила 3,7 млрд грн налогов и других платежей в бюджеты всех уровней. Чистая прибыль, которая была определена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, за предыдущие годы составила 1,3 млрд грн. Акционерами принято решение, что полученная прибыль будет направлена ​​на покрытие накопленных убытков за предыдущие годы.

Отмечается, что EBITDA «Укртелекома» в 2020 году составила 1,7 млрд грн при общем доходе на уровне 6,2 млрд грн. Расширение оптической сети позволило компании обеспечить рост доходов от предоставления услуг интернет-доступа и передачи данных на 7% до более 2 млрд грн. По состоянию на начало 2021 интернет-услуги «Укртелекома» по различным технологиям доступны в 3322 населенных пунктах Украины.

Сообщается, что в 2021 году «Укртелеком» продолжит трансформационные процессы для обеспечения своего устойчивого развития. Среди приоритетов оператора — дальнейшая реализация проектов модернизации телекоммуникационной сети, расширение оптической современной инфраструктуры, что сокращает цифровой разрыв в Украине.

Также акционеры приняли решение об изменении типа и наименования общества, что связано с требованиями законодательства. Так, согласно требованиям Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг» от 16.11.2017 г. № 2210-VIII было предложено изменить тип общества с Открытого акционерного общества на Частное акционерное общество. А в связи с изменением типа Общества рассмотрен вопрос и об изменении наименования Общества: с Открытого акционерного общества «Укртелеком» на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Укртелеком».

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