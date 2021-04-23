Квартальная выручка Intel сократилась на 1%, а чистая прибыль — на 41%

23 апреля 2021 г., 16:05

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Компания Intel представила финансовые результаты за первый квартал 2021 года.



Сообщается, что выручка по GAAP за отчетный период составила 19,7 млрд долл., что на 1% меньше в годовом сопоставлении.



Прибыль на акцию (EPS) по GAAP в первом квартале составила 0,82 долл. Чистая прибыль на акцию без учета GAAP составила 1,39 долл., что на 0,29 долл. больше январского прогноза.



«Intel показала сильные результаты в первом квартале благодаря исключительному спросу на наши продукты и выдающейся работе нашей команды. Наша дорожная карта продуктов набирает обороты, и мы выполняем наши планы, вновь сосредоточив внимание на инновациях и исполнении, - заявил Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel. «Это поворотный год для Intel. Мы закладываем основу в нашу новую стратегию и инвестируем, чтобы ускорить движение к поставленным целям и извлечь выгоду из стремительного роста производства полупроводников, которые лежат в основе все более цифрового мира вокруг нас».



При этом чистая прибыль Intel за прошедший квартал сократилась на 41% до 3,4 млрд долл. - год назад было 5,66 млрд долл.



Компания сообщила, что выручка за первый квартал превысила январский прогноз на 1,1 млрд долл. благодаря продолжающемуся высокому спросу на ПК. Объемы продаж ПК выросли на 38% за год, а ноутбуки установили новый рекорд. Компания также увидела первоначальное восстановление продаж для предприятий и государственных организаций в подразделении центров обработки данных (DCG). Intel также достигла более высоких, чем ожидалось, доходов в Internet of Things Group (IOTG) и Mobileye, а последняя установила новый рекорд выручки за квартал.



В первом квартале компания получила 5,5 миллиарда долларов наличными от операционной деятельности, выплатила дивиденды в размере 1,4 миллиарда долларов и использовала 2,3 миллиарда долларов для выкупа акций.



Intel повысила прогноз на 2021 год. Ожидается, что выручка по GAAP составит 77 млрд долл., а выручка не по GAAP - 72,5 млрд долл. Чистая прибыль на акцию по GAAP составляет 4 долл., а прибыль на акцию не по GAAP составляет 4,60 долл.

На фоне новостей об итогах первого квартала акции компании упали в цене на 7%.

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