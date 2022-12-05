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KDDI починає розгортати базові станції з використанням Starlink

5 декабря 2022 г., 17:26
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KDDI починає розгортати базові станції з використанням Starlink

Японський мобільний оператор KDDI повідомив про введення в експлуатацію першої у своїй мережі базової станції з інтернет-підключенням за допомогою технології Starlink. Цей об'єкт розташований на острові Хацушима в затоці Сагамі. Завдяки супутниковому каналу передачі даних оператор зміг забезпечити мобільне покриття цієї географічно віддаленої локації.

Зазначається, що KDDI почала проводити технічні демонстрації Starlink, зокрема для використання в мобільному транзитному зв'язку, з 2021 року. Щоб забезпечити достатню якість послуг стільникового зв'язку з передачею голосу і даних, Starlink домігся відповідності технічним рекомендаціям компанії щодо затримок, джиттеру і пропускної здатності висхідної/низхідної лінії зв'язку. У підсумку KDDI завершила оцінку Starlink і підтвердила його відповідність споживчому досвіду, який можна порівняти з досвідом використання оптичного волокна.

Заявлено, що цього року KDDI також запропонує сервіс Starlink Business корпоративним і цивільним державним клієнтам. Оскільки в Японії налічується понад 16 000 гір і 6 000 островів, завдяки Starlink KDDI зможе привнести новий вимір зв'язку в японське суспільство.

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