«Укрпошта» планує за два роки впровадити ERP-систему IT-Enterprise

19 марта 2021 г., 16:25

0

Tweet

Компанії «Укрпошта» та IT-Enterprise оголосили про укладення договору щодо впровадження ERP-системи вартістю 95,8 млн грн. У 2018 р. «Укрпошта» почала процес автоматизації та діджиталізації. Перехід до роботи в інтегрованій ERP-системі – це ключовий крок трансформації, який, як очікується, вже за два роки дозволить об’єднати можливості понад 80 окремих систем, в яких зараз ведеться контроль та облік ресурсів компанії: фінансових, людських, матеріальних тощо.

«Це дасть змогу зменшити вплив людського чинника на формування та обробку даних, поєднає всі потоки та всі дирекції в режимі реального часу. До того ж ми перенесемо документообіг в онлайн і значно підвищимо інформаційну безпеку за рахунок захищеного формату зберігання даних. Ми плануємо почати впровадження нової системи по всій країні до кінця 2021 р. Це фундамент, на якому ми побудуємо майбутні фронт- та CRM-системи», – прокоментував Ігор Смілянський, генеральний директор «Укрпошти».

Зараз в «Укрпошті» функціонує понад 80 систем обліку ресурсів компанії, що діють ще з 2000-х років. Багато з них працюють лише в певному регіоні і ніяк не поєднуються з офісом управління та іншими дирекціями. Відсутність однієї інтегрованої системи призводить до неефективних витрат ресурсів на введення й обробку інформації, синхронізацію даних та, найголовніше, ускладнює необхідні зміни процесів. Нова система має об’єднати у собі всі функції наявних програм, щоб побудувати швидку та прозору систему планування та управління ресурсами у всіх відділеннях усіх регіонів у режимі реального часу. Наприклад, у розрізі управління персоналом нова інтегрована система дозволить формувати актуальні плани з розвитку працівників. Також завдяки оперативному відображенню всіх транзакцій в єдиній системі компанія зможе швидко формувати фінансову та податкову звітність.

Наступним кроком «Укрпошти» стане тендер на закупівлю нової фронт-системи для автоматизації всіх процесів у відділеннях та роботи операторів. Це підвищить якість послуг, що надаються клієнтам, та скоротить час обслуговування. Після цього підприємство впровадить CRM-систему.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!