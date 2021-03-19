Huawei вошла в TOP3 на рынке носимых устройств

19 марта 2021 г., 15:55

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По данным отчета за 2020 год аналитиков IDC, компания Huawei заняла третью позицию на мировом рынке носимых устройств вслед за Apple и Xiaomi. Благодаря увеличению поставок в штуках на 50,7% и достижению общего объема в 43,5 млн носимых устройств, Huawei смогла оттеснить на четвертое место Samsung Electronics.

Особенно успешным для Huawei стал регион CEE и Nordic, где в четвертом квартале 2020 года фитнес-браслеты и смарт-часы производителя охватили 22% рынка и заняли первое место.

Что же касается Украины, то поставка носимых устройств Huawei в 2020 году в количественном исчислении выросла на 51%. Компания входит в ТОП-5 производителей умных часов и браслетов. Эти устройства производителя представлены в более 1 тыс. украинских магазинов бытовой техники и электроники.

Отмечается, что в прошлом году Huawei открыла Huawei Health Lab. Лаборатория здоровья является источником научной информации, необходимой для создания современных устройств для спорта и здорового образа жизни. Она имеет две экспериментальные зоны: в одной с помощью 25 видов испытаний тестируют надежность всех умных носимых устройств. В другой установлены более 20 испытательных стендов для сбора данных. Они используются для оптимизации алгоритмов, анализирующих качество выполнения упражнений и состояние здоровья пользователя. Только продукты, успешно прошедшие тестирования, выводятся на рынок и доступны потребителям. Здесь тестировались главные новинки прошлого года от Huawei — умные часы Watch GT2 Pro и Huawei Watch Fit.

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