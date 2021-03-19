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NetApp Astra автоматизирует управление данными приложений для Kubernetes

19 марта 2021 г., 17:05
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NetApp Astra автоматизирует управление данными приложений для Kubernetes

Компания NetApp анонсировала доступность полностью управляемого сервиса NetApp Astra (ранее известного как Project Astra), предназначенного для контейнерных рабочих нагрузок.

Он позволяет организациям защищать, восстанавливать и перемещать приложения, развёрнутые в Kubernetes. От клиентов на требуется загружать, инсталлировать, администрировать и обновлять какое-либо дополнительное ПО, таким образом они могут не заботиться об управлении инфраструктурой и полностью сосредоточится на разработке и масштабировании своих приложений.

«Резервное копирование, клонирование, аварийное восстановление, управление жизненным циклом и оптимизация данных, соответствие нормативным требованиям и безопасность — всё это критически важно для любой организации, — заявил Эрик Хан (Eric Han), вице-президент NetApp по управлению продуктами Public Cloud Services. — Однако все эти задачи увеличивают сложность, что вступает в противоречие с преследуемой Kubernetes целью улучшения простоты, скорости и гибкости разработки и развёртывания приложений. Это видение и поможет реализовать NetApp Astra».

NetApp Astra расширяет службы управления данными NetApp на экосистему Kubernetes и помогает администрировать облачные и устаревшие рабочие нагрузки благодаря следующим ключевым возможностям:

Локальная защита данных с помощью снимков. Если информация была случайно удалена или повреждена, приложения и связанные данные можно «откатить» к ранее записанному моментальному снимку состояния в том же кластере Kubernetes.

Аварийное восстановление с удалённых резервных копий. Администраторы могут создавать полную резервную копию приложения и состояния. При необходимости её можно использовать для восстановления приложения со всеми данными в другом кластере Kubernetes в том же или другом регионе.

Упрощенная переносимость приложений и миграция с активными клонами. Целые приложения вместе с их данными можно перемещать из одного кластера Kubernetes в другой, независимо от того, где они расположены.

Сервис NetApp Astra сейчас предлагается для Google Cloud, но в ближайшее время его поддержка будет распространена на публичные облачные среды Microsoft Azure и AWS, а также на локальные (онпремисные) платформы.

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