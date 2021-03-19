NetApp Astra автоматизирует управление данными приложений для Kubernetes

19 марта 2021 г., 17:05

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Компания NetApp анонсировала доступность полностью управляемого сервиса NetApp Astra (ранее известного как Project Astra), предназначенного для контейнерных рабочих нагрузок.

Он позволяет организациям защищать, восстанавливать и перемещать приложения, развёрнутые в Kubernetes. От клиентов на требуется загружать, инсталлировать, администрировать и обновлять какое-либо дополнительное ПО, таким образом они могут не заботиться об управлении инфраструктурой и полностью сосредоточится на разработке и масштабировании своих приложений.

«Резервное копирование, клонирование, аварийное восстановление, управление жизненным циклом и оптимизация данных, соответствие нормативным требованиям и безопасность — всё это критически важно для любой организации, — заявил Эрик Хан (Eric Han), вице-президент NetApp по управлению продуктами Public Cloud Services. — Однако все эти задачи увеличивают сложность, что вступает в противоречие с преследуемой Kubernetes целью улучшения простоты, скорости и гибкости разработки и развёртывания приложений. Это видение и поможет реализовать NetApp Astra».

NetApp Astra расширяет службы управления данными NetApp на экосистему Kubernetes и помогает администрировать облачные и устаревшие рабочие нагрузки благодаря следующим ключевым возможностям:

Локальная защита данных с помощью снимков. Если информация была случайно удалена или повреждена, приложения и связанные данные можно «откатить» к ранее записанному моментальному снимку состояния в том же кластере Kubernetes.

Аварийное восстановление с удалённых резервных копий. Администраторы могут создавать полную резервную копию приложения и состояния. При необходимости её можно использовать для восстановления приложения со всеми данными в другом кластере Kubernetes в том же или другом регионе.

Упрощенная переносимость приложений и миграция с активными клонами. Целые приложения вместе с их данными можно перемещать из одного кластера Kubernetes в другой, независимо от того, где они расположены.

Сервис NetApp Astra сейчас предлагается для Google Cloud, но в ближайшее время его поддержка будет распространена на публичные облачные среды Microsoft Azure и AWS, а также на локальные (онпремисные) платформы.

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