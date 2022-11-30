Український проєкт Zvook виявляє проліт крилатих ракет

30 ноября 2022 г., 12:25

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Виявлення повітряних цілей, що летять низько, доволі складне для радіолокації, тому український стартап взявся за розв'язання цієї проблеми за допомогою автоматизованого виявлення звуку реактивного двигуна крилатих ракет.

Під час знайомства з технічними деталями реалізації проєкту Zvook насамперед увагу привернуло використання технології машинного навчання для виявлення прольоту крилатих ракет. За визнанням учасників Zvook, на первинний збір необхідних даних звуку прольотів пішло близько чотирьох місяців. Процес навчання алгоритму виявився непростим. Так, наприклад, довелося боротися з фальшивими спрацьовуваннями на мукання корів, які опинилися неподалік від приймача звуку. Та й звуки польоту великих комах, типу джмелів, теж призводили до збоїв.

За задумом розробників, розгортання мережі аудіо датчиків має допомогти підвищити надійність наявної на озброєнні системи ППО. Передбачається, що їх встановлюватимуть лініями вздовж державного кордону України та в глибині території країни. Це дасть змогу оперативно виявляти крилаті ракети, дрони, вертольоти й реактивні літаки, що летять низько. Наразі вже працює мережа з 40 аудіодатчиків. Але за попередніми оцінками, їхня кількість має становити близько 600. Проєкт підтримав "Київстар", який представив можливість розміщення обладнання на своїх вежах.

Прийнятий і посилений звук передається в рамках захищеної мережі, в якій відсутній єдиний центр. Це дає змогу підвищити її захищеність. Автоматизоване опрацювання звуку виконується у вузлах, де й ухвалюється рішення про виявлення загроз.

Наразі датчики являють собою мікрофони, розташовані у фокусі звуковідбивного дзеркала. Тому з їхньою допомогою може бути виявлено тільки сам факт прольоту. А в перспективі планується використання фазованої решітки аудіо датчиків, завдяки чому з'явиться можливість визначення напрямку руху об'єкта, що летить.

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