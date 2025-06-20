Apple почне виробляти складаний iPhone вже у 2025 р.

20 июня 2025 г., 9:25

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Як повідомляє CNBC, за даними аналітиків та інформації з ланцюгів постачання, компанія Apple активно працює над своїм першим складаним смартфоном, вихід якого на ринок очікується у 2026 році.

Виробництво компонентів та підготовка до серійного випуску, ймовірно, розпочнеться наприкінці третього – на початку четвертого кварталу цього року, а масове виробництво намічено на другу половину 2026 року.

Згідно з прогнозами відомого аналітика Мін-Чі Куо, Apple планує замовити складані дисплеї у Samsung Display. Остання, як очікується, зможе випускати від 7 до 8 мільйонів панелей щорічно для моделі 2026 року. Одним із ключових завдань, над яким працює Apple спільно з постачальниками, є мінімізація або повне усунення складки на екрані, що є поширеною проблемою для сучасних складаних пристроїв. Також триває робота над фіналізацією механізму шарніра.

Очікується, що складаний iPhone буде позиціонуватися у преміальному ціновому сегменті. Загальний обсяг поставок прогнозується на рівні 15-20 мільйонів одиниць протягом 2-3 років після запуску, що відповідає нішевому характеру продукту на початковому етапі. Хоча конкретні характеристики ще не повністю визначені, за чутками, Apple розглядає дизайн у форматі "книжки" або "розкладачки" з основним екраном близько 7,8 дюймів та зовнішнім дисплеєм на 5,5 дюймів.

Вважається, цей крок дозволить Apple вийти на ринок складаних смартфонів, де вже присутні такі великі гравці, як Samsung, Huawei та Motorola, і потенційно залучити нових споживачів, пропонуючи інноваційний форм-фактор.

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