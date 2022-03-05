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Україна стане учасником-контрибутором Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО

5 марта 2022 г., 13:43
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Цього тижня відбулося засідання Керівного Комітету  Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (ОЦПТКО НАТО). Представники 27 країн-спонсорів у складі Керівного Комітету одностайно проголосували за те, аби прийняти Україну до складу Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО як учасника-контрибутора.

«Участь України в роботі Центру посилить обмін кібердосвідом з іншими країнами-учасницями. Україна може поділитися цінним досвідом з перших рук щодо деяких супротивників у царині кібербезпеки, який можна буде використати для подальших досліджень, навчання та тренування», – підкреслив полковник Яак Тарієн, директор Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

«Можливості і знання походять із досвіду, а Україна, безумовно, має цінний досвід з попередніх кібератак, яким може поділитися з ОЦПТКО НАТО. Естонія, як країна, що приймає в себе ОЦПТКО НАТО, вже тривалий час співпрацює з Україною у питаннях посилення її здатності забезпечувати кібербезпеку і стійкість, тож ми вітаємо рішення членів ОЦПТКО НАТО, що погодилися на членство України», – прокоментував Міністр Оборони Естонії Каллє Лаанєт.

Після того як Україна надіслала листа, в якому підтвердила свою зацікавленість у приєднанні до ОЦПТКО НАТО як учасник-контрибутор, питання про її членство було поставлено на голосування у Керівному Комітеті. Центр уже залучав до свого складу країни поза межами НАТО.

ОЦПТКО НАТО є акредитованим в НАТО хабом з кіберінформації, дослідницьким центром та органом, що здійснює підготовку та тренування фахівців з кібербезпеки. Міжнародна військова організація зі штаб-квартирою в Таллінні зосереджена на здійсненні міждисциплінарних прикладних досліджень, проведенні консультацій, підготовці та тренуванні фахівців у галузі кібербезпеки.

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