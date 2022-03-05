Relokia допоможе українським компаніям перенести дані з окупантських хелп-деск систем безкоштовно

Команда Relokia завжди надавала першокласний сервіс своїм клієнтам по всьому світу, окрім країни окупанта. Ми давно вирішили, що не підтримуватимемо міграції даних на системи хелп-деск, які знаходяться або є власністю країни агресора.
"Relokia підтримувала ЗСУ до і після повномасштабного вторгнення фінансово через фонд Повернись Живим та рахунок відкритий НБУ. Ми також закликали і закликаємо наших партнерів та клієнтів допомагати українській армії фінансово", йдеться у заяві компанії. "Зараз ми розуміємо наскільки важливо продовжувати працювати та підтримувати нашу країну та ЗСУ України. Тому ми пропонуємо українським компаніям безкоштовну міграцію даних з хелп-деск систем окупантів на будь-яку іншу систему, яку ми підтримуємо, а таких більше 50".
Підкреслюється, що перш за все мова йде про відказ від таких платформ як UseDesk, Okdesk, Pyrus.
Заповнюйте контакну форму на сайті Relokia та з вами зв’яжуться фахівці компанії для узгодження всіх деталей.
Все буде Україна!
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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