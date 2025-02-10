Україна привітала синхронізацію енергосистем країн Балтії з європейською

10 февраля 2025 г., 10:25

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Україна вітає успішну синхронізацію енергосистем Латвії, Литви та Естонії з Синхронною зоною континентальної Європи (CESA), що має надзвичайне значення не тільки для посилення стійкості енергосистем країн Балтії, які стали частиною європейського енергетичного простору, але і для посилення енергетичної безпеки всього регіону. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Ми вітаємо наших партнерів з країн Балтії, які зробили дуже важливий крок до посилення своєї енергетичної стійкості і безпеки, відмовившись від єдиної енергосистеми з росією і білорусією та приєднавшись до синхронної зони континентальної Європи. Це є черговим етапом зменшення впливу росії на європейські країни у сфері енергетики», - зазначив міністр.

Понад добу балтійські енергосистеми працювали в ізольованому режимі з метою проведення системних випробувань, за результатами яких було підтверджено можливість синхронізації. Така інтеграція дозволяє країнам Балтії управляти своїми електромережами у тісній співпраці з усіма іншими країнами континентальної Європи, що значно підвищує регіональну енергетичну безпеку.

Нагадаємо, Україна від’єдналася від енергосистеми росії і білорусі 24 лютого 2022 року, за кілька годин до початку повномасштабного російського вторгнення. Після 21 дня роботи в ізольованому режимі в умовах захоплення ворогом енергетичних об’єктів і постійних атак українська енергосистема довела свою стійкість і вже 16 березня 2022 року екстренно синхронізувалась з європейською мережею ENTSO-E.

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