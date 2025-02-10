Canalys: світові поставки планшетів зросли на 9% у 2024 році

10 февраля 2025 г., 11:45

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Згідно з останніми даними Canalys, світові поставки планшетів у четвертому кварталі 2024 року зросли на 5,6% у річному обчисленні, досягнувши 39,9 мільйона пристроїв.

Таким чином, загальний обсяг поставок за весь минулий рік склав 147,6 млн одиниць, що на 9,2% більше, ніж у 2023 році. Зростання спостерігалося в усіх регіонах, крім Північної Америки, що свідчить про здорове відновлення після мінімумів 2023 року.

«Оскільки ринок ПК переходить на комерційний цикл оновлення, попит на планшети також відновлюється, - зазначає Хімані Мукка (Himani Mukka), менеджер з досліджень Canalys. - Нещодавнє опитування Canalys, проведене серед партнерів, показало, що 52% з тих, хто продає комерційні планшети, очікують, що їхні поставки зростуть у 2025 році, при цьому 32% очікують, що показники залишаться на тому ж рівні, і лише 16% прогнозують зниження. Можливості для оновлення залишатимуться широкими в різних галузях і вертикалях, оскільки очікується, що після тривалого періоду бюджетних обмежень інвестиції в ІТ-інфраструктуру зростуть».

«Цього року споживчі планшети демонструватимуть більш обмежені показники, але для вендорів залишаться можливості, на які вони можуть орієнтуватися, - продовжив Мукка. - Навіть у Китаї, де державні субсидії значно стимулювали продажі електроніки, поставки планшетів показали лише однозначне зростання в четвертому кварталі минулого року. Але програма субсидій буде продовжена до 2025 року, що надасть вендорам додаткові можливості для стимулювання інтересу споживачів. В Японії урядові ініціативи, такі як «Суспільство 5.0» та наступна хвиля проекту GIGA, орієнтованого на освіту, забезпечують фінансування цифрової трансформації, що сприяє зростанню продажів планшетів».

«З боку постачальників, китайські бренди розширюють свою присутність на внутрішньому ринку та за його межами, - наголосив аналітик Canalys Кірен Джессоп (Kieren Jessop). - HONOR працює над зміцненням своїх позицій в Індонезії, оскільки існуючі бренди стикаються з проблемами в цьому регіоні. Вендор також запровадив пакетні пропозиції у Великобританії після запуску смартфона HONOR Magic7 Pro у минулому кварталі. Тим часом Xiaomi випустила свій планшет Pad 7 Pro у четвертому кварталі минулого року, використовуючи його зростаючу популярність на внутрішньому ринку і плануючи відкрити 20 000 роздрібних магазинів у Китаї до 2025 року в рамках своєї стратегії агресивної експансії. Крім того, Apple нещодавно підтвердила свою прихильність до Індії - одного з найбільших ринків смартфонів і ПК - шляхом розширення своєї присутності та відкриття нових магазинів, щоб зміцнити свої позиції в регіоні в наступному році. Усі ці фактори вказують на сприятливі умови для планшетів цього року, але тарифи в США залишатимуться ризиком, який може знизити попит, особливо на пристрої високого класу».

У 2024 році китайські вендори продемонстрували високі показники на ринку планшетів. Xiaomi очолила цей ринок із вражаючим річним зростанням на 73%, забезпечивши собі п'яте місце в загальному рейтингу, випередивши Amazon. Huawei також продемонструвала вражаюче зростання, збільшивши поставки на 29%, що дозволило їй піднятися на третє місце. Lenovo посіла четверте місце, відвантаживши 10 мільйонів планшетів і досягнувши 12% зростання в річному обчисленні. Apple розширила свої лідерські позиції, досягнувши 14% зростання в IV кв. 2024 року і скромного зростання на 5,3% за весь рік, відвантаживши 16,9 мільйона iPad в цьому кварталі. Такому зростанню сприяв випуск нових моделей iPad Mini та iPad Air. Друге місце посіла компанія Samsung, відвантаживши 7,1 мільйона пристроїв і зафіксувавши річне зростання на 3,9%.

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