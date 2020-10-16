Удаленная работа, за и против

16 октября 2020 г., 16:05

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Внутренние исследования Google показывают, что с переходом на удалённую работу разработчики компании сталкиваются со сложностями в работе. Особенно это относится к новичкам.

По данным опросов, которые раздобыли ребята в TheInformation, продуктивность работы сотрудников в целом упала в начале перехода на удалённую работу в марте, но затем восстановилась даже на более высоком уровне. Однако показатели работы именно разработчиков показывают и другие тенденции – только 53% разработчиков удовлетворены тем, как они справляются с работой на удалёнке. Остальные меньше занимаются непосредственно разработкой (на 30%), на 45% меньше отправляют изменений в репозиторий. Для сравнения, справляющиеся с работой отправляют на 20% изменений, чем за предыдущий период, то есть у них тоже продуктивность плавает. «Отправка изменений» – это внутренний показатель продуктивности, вероятно, не равна коммиту в репозиторий, но близка по смыслу.

Особенно сложно приходится новичкам – тем, кто вышел на работу непосредственно перед карантином или во время. У них показатели упали еще сильнее.

Собственно, в этом нет ничего удивительного – даже очень большая компания не готова полностью заменить процедурами человеческое общение, слишком уж много мелких процедур понадобится. Не случайно немалая доля сотрудников Google все равно предпочтут работать в офисе хотя бы несколько дней в неделю.

В тоже время, Dropbox объявил, что становится Virtual-First компанией – удалённая работа станет основным видом занятости в компании, хотя она и так обязательна до июня 2021 г.

Чтобы справится с недостатками удалённой коммуникации, компания переделает существующие офисы в Dropbox Studio – поскольку офисы и так арендованы долгосрочно, то в них можно будет периодически собираться для очного общения, хотя компания разрешит части сотрудников переехать в города, где таких офисов нет.

Выглядит как очень осторожный шаг и, по всей видимости, компания собирается нормировать «оффлайн-общение», чтобы убедиться, что сотрудники не потеряют контакт друг с другом.

Удаленная работа, за и против

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