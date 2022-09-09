Uber залучається до порятунку національних цінностей України

9 сентября 2022 г., 14:25

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Національний науково-дослідний реставраційний центр Міністерства культури та інформаційної політики України (ННДРЦУ) співпрацює з Uber для дослідження, реставрації та збереження національної культурної спадщини України за допомогою спеціально створеного рішення у мобільному застосунку Uber.



В той час, коли багато українських музеїв, релігійних споруд та історичних пам’яток перебувають під загрозою через війну, партнерство ННДРЦУ з Uber допомагає рятувати унікальні твори мистецтва та артефакти, важливі для збереження історії та самобутності країни.



Спеціально створене рішення у застосунку Uber — Uber Restore — дозволяє ННДРЦУ замовляти авто місткістю до 12 пасажирів для безоплатних поїздок реставраторів зі спеціальним обладнанням до міст, селищ та сіл по всій Україні.



З травня фахівці ННДРЦУ за допомогою Uber Restore дісталися більш як до 100 місць, подолавши при цьому понад 20000 км, щоб дослідити та захистити десятки тисяч творів мистецтва та артефактів, а також евакуювати предмети з групи найбільшого ризику до безпечних місць.



Світлана Стрєльнікова, генеральна директорка ННДРЦУ, наголошує: «Війна, розв’язана Росією проти України, призвела до значних пошкоджень та знищення історико-культурної спадщини нашої держави, зокрема унікальних творів мистецтва, релігійних артефактів, історичних документів про становлення та розвиток української державності. Національний науково-дослідний реставраційний центр України у Києві та його філіал у Львові працюють для порятунку цієї спадщини від подальшого руйнування ракетними ударами, артилерійськими обстрілами та іншими воєнними діями. Наше партнерство з Uber дало надзвичайно позитивні результати, адже дозволило нашим експертам охопити вже понад 100 культурних та історичних об’єктів, у тому числі з територій, що пережили окупацію та зазнали значних руйнувань, і зберегти унікальну культурну спадщину та ідентичність українського народу».



«Ми пишаємося тим, що підтримуємо зусилля України із захисту власної культурної спадщини, якій загрожує війна. Спеціально створене рішення у застосунку Uber дає можливість реставраторам виконувати їхню важливу роботу для збереження національної ідентичності України, маючи безоплатний доступ до безпечного та надійного транспорту», — коментує Дара Хосровшахі, CEO Uber.

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