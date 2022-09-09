Lenovo поповнює лінійку моніторів ThinkVision

9 сентября 2022 г., 13:35

0

Tweet

Компанія Lenovo представила низку моніторів наступного покоління в рамках портфоліо ThinkVision S- та T-серії: моделі ThinkVision T32p-30, T34w-30, S25e-30, T24i-30 та T32h-30. Ці пристрої створені для підтримки інтелектуальних технологій у різних галузях промисловості завдяки функціям, що націлені на підвищення продуктивності та комфорту.



Новий ThinkVision T32p-30 – це великий 31,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 4K UHD (3840x2160) та IPS-матрицею. Забезпечуючи 99% охоплення колірного простору sRGB, високий коефіцієнт контрастності та яскравість 350 ніт, вони дозволяють користувачеві отримувати чіткість зображення, що необхідна для роботи з великою кількістю даних. Це спрощує перегляд великих електронних таблиць, інформаційних панелей із завантаженими зображеннями та робить редагування контенту легшим. Завдяки дизайну без рамок із трьох сторін, новий широкий плоский монітор дозволяє легко перемикатися між декількома документами та забезпечує плавний, більш продуктивний перегляд при роботі з кількома екранами. Для тих, хто бажає бачити ще більше — ThinkVision T34w-30 — 34-дюймовий вигнутий дисплей з розширенням WQHD (3840x2160), співвідношенням сторін 21:9 та викривленням 1500R забезпечує панорамне охоплення із постійною фокусною відстанню по всьому екрану.



Ці монітори наступного покоління мають велику кількість функцій, що підвищують продуктивність. Для забезпечення ефективності обидва монітори отримали єдиний кабель USB Type-C, який служить швидким зарядним пристроєм, а також звільняє інші порти HDMI, DP і Ethernet для аксесуарів та інтерфейсів. Крім того, спеціальний порт USB Type-A у верхній частині монітора підтримує модульний стек ThinkVision VoIP, який був анонсований у січні 2022 року та дозволяє підключати вебкамеру та/або звукову панель без кабелю для безперебійної роботи з вебконференціями вдома чи в офісі. Щоб зменшити безлад і зберегти робочий стіл чистішим, обидва монітори оснащені тримачем для телефону або планшета з відкритим слотом, порожнистим валом для чистої організації кабелів і сумісним кріпленням VESA з функцією швидкого зняття.



Орієнтований на користувачів малого та середнього бізнесу монітор ThinkVision S25e-30 поєднує в собі продуктивність, комфорт і цінність у 24,5-дюймовому Full HD дисплеї з роздільною здатністю 1920x1080, 99% охоплення колірного простору sRGB та частотою оновлення 75 Гц для плавного перегляду. Конструкція з трьох сторін, майже без рамок, кілька варіантів підключення через VGA, HDMI 1,4 і 3,5-мм аудіовихід дозволяють ThinkVision S25e-30 швидко підключатися до зовнішніх пристроїв, включаючи кілька екранів для підвищення продуктивності.



Завершують список оновлень ThinkVision T24i-30 та T32h-30, що частково містять ті ж самі оновлення дизайну, що й інші новинки. Монітор ThinkVision T24i-30 наступного покоління — це 23,8-дюймовий дисплей Full HD з IPS матрицею для якісного перегляду, який підтримує безліч підключених пристроїв і аксесуарів, включаючи порти VGA, HDMI, DP та USB-концентратор з чотирма портами. ThinkVision T32h-30 — це 31,5-дюймовий QHD-дисплей, який підходить для повсякденної роботи, оснащений портом Ethernet RJ45 для кращої безпеки мережі та док-станцією для монітора USB-C, що забезпечує ефективне підключення за допомогою одного кабелю.



Оновлення цих моніторів підкреслюють увагу Lenovo до цілеспрямованого дизайну як для людей, так і для планети. Кожен пристрій виготовлений із 85% переробленого пластику (post-consumer recycled content, PCC), з якого створені основна, задня, нижня панель та підставка. До того ж упаковування, в якім доставляються пристрої, розроблено з метою захисту навколишнього середовища. Вбудована технологія низького рівня синього світла допомагає запобігти втомі очей, зменшуючи шкідливе випромінювання не жертвуючи насиченістю картинки.



Оновлення цього покоління моніторів, що створене за відгуками клієнтів — це кнопка навігації джойстика, яка розташована в нижній частині задньої панелі монітора та дозволяє користувачам легко налаштовувати параметри дисплея за допомогою однієї кнопки. Кожен монітор оснащений підставками, які легко нахиляються вперед і назад, щоб користувачі могли обрати ідеальний для себе кут огляду. Крім цього нові монітори ThinkVision T-серії оснащені вдосконаленими ергономічними підставками, за допомогою яких екран обертається в сторону та регулюється висота, пропонуючи користувачам гнучкість налаштування та забезпечуючи комфортну роботу.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру