CLICO Ukraine розширила портфоліо рішеннями для захисту хмарної інфраструктури від Netskope

26 августа 2024 г., 15:40

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Компанія CLICO Ukraine повідомляє про розширення портфоліо рішеннями американського розробника систем для захисту хмарної інфраструктури Netskope. Розробник пропонує набір сервісів, які забезпечують надійний віддалений доступ, ефективний захист від загроз та безпеку даних в хмарах.

Платформа Netskope One об’єднує всі основні компоненти архітектури SASE, включаючи Secure Web Gateway (SWG), Cloud Access Security Broker (CASB), Zero Trust Network Access (ZTNA), Cloud Firewall (FWaaS) та Software Defined WAN (SD-WAN) у єдину структуровану систему безпеки.

Завдяки патентованим технологіям та найбільшій приватній хмарі безпеки Netskope захищає компанії, забезпечуючи при цьому зручність та простоту використання. Платформа надає захист від загроз за допомогою штучного інтелекту, який автоматично адаптується до постійної зміни безпекового середовища та нових сучасних атак, що використовують генеративний штучний інтелект.

Компанію Netskope визнано лідером Gartner Magic Quadrant в категорії Security Service Edge (SSE) та Single-Vendor Secure Access Service Edge у 2024 році.

Крім того, CLICO Group приєдналася до програми Netskope Service Delivery на рівні Select Tier. Отримана спеціалізація, забезпечена виконанням всіх необхідних сертифікацій та впроваджень, є свідченням професійної технічної підтримки.

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