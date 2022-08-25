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У рамках проєкта IT Generation вже подано 211 312 заявок

25 августа 2022 г., 10:55

Міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров повідомив, що за два тижні школи отримали вже 211 312 заявок на участь у проєкті IT Generation. Їх надіслали 47 996 українців.

Найчастіше заявки надходили на навчання за напрямами FrontEnd, QA та Python.

Тепер IT-школи влаштують співбесіди та тестування, щоб відібрати найбільш мотивованих студентів.

“Дякую кожному, хто відправив заявку. Не засмучуйтеся, якщо не вдасться пройти відбір на цьому етапі. Ми продовжуємо розвивати IT-освіту та будемо впроваджувати подібні проєкти й надалі”, заявив Михайло Федоров.

Проєкт IT Generation реалізується у партнерстві з компанією Binance Charity та Львівським ІТ Кластером за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні», що впроваджується ПРООН в Україні за підтримки Швеції Embassy of Sweden in Kyiv.

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