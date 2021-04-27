У першому кварталі виручка «Укртелеком» від інтернет-послуг збільшилася на 9,4%

27 апреля 2021 г., 16:35

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Дохід компанії «Укртелеком» в І кварталі виріс на 14,5% відносно аналогічного періоду минулого року та склав 1,8 млрд грн. Показник EBITDA збільшився на 29% та становив 517 млн грн. Маржа EBITDA зросла на 3,2 п.п. та склала 28,8%.

Приватним абонентам надано послуг на понад 765 млн грн, бізнес-споживачам – на 353 млн грн.

Доходи від фіксованої телефонії склали 506 млн грн: 340 млн грн у масовому сегменті і 165 млн грн у корпоративному. Це на 11,9% менше попереднього року – зберігається тенденція зменшення доходів від голосових послуг.

Продовжують зростати надходження від надання послуг інтернету та передачі даних. За рік вони збільшилися на 9,4% і в I кварталі становили 573 млн грн. У бізнес-сегменті доходи сягнули понад 160 млн грн (на 6,6% більше, ніж в I кварталі рік тому), серед приватних користувачів надходження склали 405 млн грн (зросли на 9% у річному вимірі).

Загалом дохід від телекомунікаційних послуг у звітному кварталі становив понад 1,2 млрд грн.

«Укртелеком» продовжує реалізовувати проекти з розвитку оптичної інфраструктури, у тому числі і локальні, які передбачають заміну мідної телекомінфраструктури на сучасну оптичну. Незважаючи на карантинні обмеження та несприятливі погодні умови, за перші три місяці цього року прокладено понад 1,5 тис. км волоконно-оптичного кабелю.

Доступ до сучасних телекомунікаційних сервісів отримують об'єкти соціальної інфраструктури. У I кварталі цього року до оптичного інтернету підключено 12 об'єднаних територіальних громад, майже 150 освітніх закладів та понад 90 медичних. Загалом же зараз «Укртелеком» надає сучасні оптичні сервіси 374 ОТГ, понад 1100 навчальним та 780 медичним закладам.

У корпоративному сегменті «Укртелеком» розвиває проекти, у тому числі і партнерські, для задоволення потреб бізнес-споживачів у сучасних інформаційно-комунікаційних сервісах. Розпочато продаж нової послуги для бізнес-абонентів – комплексу антивірусних рішень від глобального постачальника Bitdefender для захисту IT-інфраструктури. Також розширено набір SaaS-рішень на базі оптичного інтернету для бізнесу: комплексні рішення містять готові набори хмарних сервісів Microsoft Office 365 для організацій будь-якого розміру.

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