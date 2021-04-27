Linux 5.12 — скромный предвестник большого релиза

27 апреля 2021 г., 17:15

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Линус Торвальдс в воскресенье объявил о выходе версии Linux 5.12, которую он назвал небольшим обновлением, за которым последуют более крупные перемены в релизе 5.13.

«И shortlog (прилагается), и diffstat абсолютно крошечные, и в основном это просто беспорядочный набор мелких исправлений в различных областях, — отметил он. — Несмотря на добавочную неделю, в целом это был довольно небольшой релиз. Но, судя по linux-next, 5.13 наверстает упущенное».



И всё же, Торвальдс призывает разработчиков тестировать 5.12, так как тот включает ряд существенных улучшений для различного оборудования, в том числе усовершенствованную поддержку ноутбуков Microsoft Surface.

Согласно веб-ресурсу Phoronx, в Linux 5.12 вошли результаты работы над прошивкой System Aggregator для Surface — встроенным контроллером для управления состоянием батареи, тепловыми отчётами, режимом охлаждения и другими функциями, связанными с оборудованием. Этими усовершенствованиями Linux обязана больше вкладу сообщества, чем самой Microsoft.

Кроме того, в ядре 5.12 улучшена поддержка ноутбуков Lenovo благодаря сотрудничеству последней с инженерами Red Hat. Отныне пользователи смогут изменять уровни потребления энергии и производительности этих лэптопов, влияющие на тепловые характеристики и скорость вращения вентилятора.

Торвальдс отдельно отметил вошедшие в релиз исправления для графических процессоров AMD и Intel. В частности, для i915 GPU поправки относятся к так называемой «утечке iGPU», связанной с опцией отключения средств защиты встроенной графики Intel.

Linux 5.12 теперь поддерживает оверклокинг чипов серии Radeon RX 6000, режимы Variable Rate Refresh (VRR) / Adaptive-Sync для Intel Tiger Lake «Gen12» Xe и последующих графических архитектур. Также новое ядро может работать с Nintendo 64 и с геймпадом DualSense для консоли Sony PlayStation 5.

Предоставленный Microsoft патч для гипервизора Hyper-V позволяет загружать Linux в корневой раздел. Помимо того, виртуальная машина на основе ядра (KVM) в Linux 5.12 получила поддержку x86 / x86_64, чтобы позволить эмулировать гипервызовы Xen в пользовательском пространстве.

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