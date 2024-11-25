У Київському авіаційному інституті буде створено Huawei Excellence Cente

25 ноября 2024 г., 12:52

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Компанія «Хуавей Україна» та Державний університет «Київський авіаційний інститут» (ДУ КАІ) анонсували створення KAI Huawei Excellence Center, на базі ВНЗ. Новий центр буде оснащений найсучаснішим обладнанням Huawei, яке виробник передав університету в межах угоди про реалізацію спільного проєкту. Також «Хуавей Україна» забезпечить проведення ренноваційних і сервісних робіт в приміщеннях майбутнього центру. Метою цієї ініціативи є створення інноваційного середовища для розвитку та вдосконалення галузі ІКТ і підготовка майбутніх спеціалістів для ринку телекомунікацій.



Huawei Excellence Center складатиметься із трьох просторів — ІКТ Академії Huawei, лабораторії мобільних мереж і лекційної аудиторії. Основними напрямами діяльності центру стануть освітні програми, підтримка стартапів та участь в міжнародних проєктах, що сприятиме розвитку інновацій у сфері ІКТ. Також у планах створення на базі Huawei Excellence Center лабораторії 5G у межах наявного проєкту Erasmus+ SECURE. Даний проєкт скерований на розвиток науково-дослідних центрів в Україні та Грузії для поліпшення рівня кібербезпеки та сприяння інтеграції цифрового суспільства в умовах нових геополітичних викликів.



«Ми надзвичайно раді долучитися до створення нового простору — Huawei Excellence Center. Ця ініціатива означає для нас не лише передачу передових рішень задля розвитку освітнього процесу. Таким чином ми інвестуємо в таланти, у майбутнє молоді й галузі ІКТ. Також ми розглядаємо цей крок, як момент поглиблення нашого партнерства з Київським авіаційним інститутом. Ми завжди відкриті для проведення семінарів та спільних досліджень, які допоможуть студентам і викладачам КАІ випробувати усі можливості новітніх технологій. Спільними зусиллями ми можемо побудувати екосистему, що сприятиме розвитку галузі й готуватиме наступне покоління лідерів до викликів цифрової ери», — прокоментував Тоні Цао, генеральний директор «Хуавей Україна».



У межах партнерства компанія «Хуавей Україна» передала ДУ КАІ перший пакет обладнання -комутатори, маршрутизатори, брандмауери та точки доступу Wi-Fi (Datacom, Security, WLAN), а також інтерактивну панель Huawei IdeaHub діагоналлю 65 дюймів для навчальних цілей. Студенти, що навчаються за спеціальностями комп’ютерних наук та інженерії, кібербезпеки та захисту даних, радіотехніки та ІКТ, поглиблюватимуть свої знання на базі наданих технологічних рішень, братимуть участь у змаганнях, хакатонах, конференціях, також проводитимуться курси підвищення кваліфікації викладачів тощо.



«Хочу подякувати «Хуавей Україна» за підтримку. Наші студенти люблять працювати з вашим обладнанням і брати участь у всіх заходах, які ви для них проводите. На останньому конкурсі виграли дві наші команди, і вони були надзвичайно щасливі з цього приводу. Також важливо, що всі завдання, які ви надали студентам на цьому конкурсі, були пов'язані з розвитком та відбудовою України. Сьогодні ж, ми раді розпочати новий спільний проєкт, який є дуже логічним продовженням нашої співпраці. Країні дуже потрібні хороші інженери, і важливо, щоб під час навчання вони отримували доступ до найкращого технічного обладнання. Пишаємося тим, що разом з вами ми можемо забезпечувати високий рівень телеком-освіти для майбутніх фахівців індустрії», — зазначила Ксенія Семенова, в.о. президентки Державного університету «Київський авіаційний інститут».



«Сьогодні ми робимо новий крок на шляху плідної співпраці. Зазначу, що ми є одним із провідних технічних університетів Україні, у нас працюють фахівці, які вивчають телекомунікації протягом усього свого професійного шляху. Близько 40% студентів КАІ вивчають комп'ютерні науки на факультеті обчислювальної техніки. Також тут є доволі потужний факультет телекомунікацій. І саме тому дуже важливим є те, що сьогоднішні студенти навчатимуться на передовому галузевому обладнанні від Huawei, що допоможе їм підготуватися до їхньої майбутньої кар’єри. Сподіваюся, що незабаром наші викладачі зможуть відвідати навчально-практичний семінар в українському офісі Huawei, аби також дізнатися більше про роботу професійного обладнання від провідних експертів компанії. Таким чином, поєднуючи ресурси та досвід корпоративного світу із зацікавленістю й креативністю академічних кіл, ми зможемо досягти проривів, які принесуть користь не лише Україні, а й усій світовій спільноті», — додав Петро Чернишов, голова наглядової ради ДУ КАІ.



Співпраця ДУ КАІ та «Хуавей Україна» розпочалася у 2020 році. За цей час компанія передала сучасне мережеве й серверне обладнання для організації наукової діяльності, поліпшення ефективності роботи університету і підготовки молодих фахівців, що прагнуть розвиватися та здобувати нові навички у сфері ІКТ.

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