Vertiv випускає лінійку джерел безперебійного живлення Liebert ITA2

25 ноября 2024 г., 13:31

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Компанія МУК, офіційний дістрібьютор Vertiv, повідомила, що вендор представив лінійку джерел безперебійного живлення Liebert ITA2 для захисту енергопостачання комп'ютерних залів, мережного обладнання та обладнання для зберігання даних

Зазначається, що Liebert ITA2 ідеально відповідає вимогам сучасних робочих навантажень завдяки коефіцієнту вихідної потужності, що дорівнює одиниці. Широкий діапазон вхідної напруги та частоти ДБЖ дозволяє знизити необхідність використання батарей, тим самим подовжуючи термін їхньої служби. Моделі також оснащені інтелектуальною системою відведення нагрітого повітря з автоматичним регулюванням швидкості вентиляторів, що суттєво знижує споживання енергії та рівень шуму.

Новинки підтримують роботу із загальним масивом акумуляторних батарей для паралельно підключених ДБЖ та дозволяють гнучко змінювати кількість батарейних блоків у лінійці, що полегшує використання різних систем батарей та знижує витрати на їх придбання. Зарядний пристрій підвищеної потужності підходить для різних типів батарей і забезпечує швидке відновлення заряду навіть після тривалого відсутності електроживлення.

Крім того, моделі Vertiv Liebert ITA2 можуть бути виконані з літій-іонними акумуляторами. Останні мають ряд переваг – довгий термін служби, в 2-3 рази довше порівняно з традиційними свинцево-кислотними батареями, менші розміри та вагу (компактні та легкі, що знижує вимоги до простору та спрощує встановлення, а також швидке заряджання).

Liebert ITA2 має велику кількість додаткових опцій, що розширюють його технічні можливості, і дозволяє мінімізувати простір, що займає система. Використання спеціального байпасу полегшує можливість паралельної роботи та технічного обслуговування. Час резервного живлення можна збільшити, встановивши кілька батарейних модулів (10-20 kVA) у стійку.

Vertiv Liebert ITA2 підтримує роботу в конфігурації 3/1 (три фази на вході та одна фаза на виході). Це робить його універсальним для різних електричних інфраструктур, особливо у разі малих та середніх об'єктів, де потрібна гнучкість в управлінні живленням. Така конфігурація часто використовується для забезпечення стабільнішої роботи та розподілу навантаження.

Варто також відзначити, що Liebert ITA2 оснащений РК-дисплеєм з багатомовним інтерфейсом, що дозволяє здійснювати контроль стану та продуктивності системи, а також керувати нею.

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