Поштомати «Нової пошти» дають можливість не тільки отримувати, але й відправляти посилки

18 августа 2022 г., 15:25

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Віднедавна клієнти «Нової пошти» можуть не тільки отримувати свої замовлення у поштоматах, але й відправляти посилки з цих автоматизованих шафок. Наразі послуга доступна у шістьох областях – Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській та Полтавській. З повним переліком міст та адрес розташування поштоматів можна ознайомитись на сайті компанії.

Відправляти із поштомата можна в інший поштомат, відділення або на адресу отримувача по всій країні. Для цього потрібно: оновити мобільний застосунок «Нової пошти», щоб у розділі «Створити посилку» з’явився додатковий підпункт місця відправки – поштомат; створити у додатку електронну накладну для посилки; самостійно добре спакувати відправлення; підійти до зручного поштомату, відкрити створену накладну та натиснути «Відкрити комірку»; покласти у комірку запаковане відправлення без маркування; підтвердити дію у мобільному додатку та закрити комірку. Після того, як клієнт підтвердив завантаження посилки в поштомат, диспетчер автоматично отримує повідомлення про надходження нової посилки й направляє виклик кур’єру для забору відправлення.

Через поштомат можна відправляти та отримувати будь-які посилки вагою до 20 кг, які містять книги, документи, взуття, іграшки, посуд, косметику, одяг, дрібну побутову техніку.

Заборонено для відправлення: гроші, цінні папери, зброя, тварини, комахи, харчі, лікарські засоби та інші відправлення з терміном придатності до 5 діб та ті, що вимагають певного температурного режиму, відправлення брудні або з сильним запахом, наркотики та інші речі, заборонені чинним законодавством України.

Вимоги до пакування звичайні – за правилами компанії. Потрібно використовувати надійні, непошкоджені коробки, конверти для документів та пакети для одягу до 2 кг тощо. Важливо дбайливо пакувати крихке, але якщо клієнт запакував неправильно – кур’єр надійно запакує відправлення.

«Нова пошта» не обмежує кількість відправлень через поштомат за один раз, але є чітке правило – в одну комірку можна покласти лише одне відправлення. Ну і звісно ж, якщо у поштоматі є вільні комірки.

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